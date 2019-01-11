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09:54 11 Ocak 2019
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

    Washington Post: Prens Selman Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisiyle görüşüyor

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    Amerikan Washington Post gazetesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelilerden Suud El-Kahtani ile hala görüştüğü ileri sürüldü.

    Washington Post'un kıdemli yazarlarından David Ignatius, "Suudi baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

    Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 100 gün geçtiğini anımsatan Ignatius, "ABD'li ve Suudi yetkililer, Veliaht Prensin (Muhammed bin Selman), Trump yönetiminin umduğu gibi fevri davranışlarını değiştirmek ya da Kaşıkçı konusunda kendisine ders çıkarmaktan uzak olduğunu, bunun yerine otokrat yönetim tarzı ve muhalifler karşı umarsız kampanyasını yürütmeye devam ettiğini belirtiyor" ifadesini kullandı.

    'EL KAHTANİ İLE GÖRÜŞÜYOR'

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo/ Emrah Gurel
    CIA: Prens Selman Kaşıkçı cinayeti sırasında danışmanına 11 mesaj gönderdi
    Makalede görüşlerine yer verilen ve son zamanlarda Selman ile görüşen ABD'li bir yetkili, "(Muhammed bin Selman) Yurt içinde kendini çok güvenli ve kontrollü görüyor. Temeli sağlam olduğu müddetçe kimsenin kendisine zarar vermeyeceğini hissediyor" görüşünü paylaştı.

    İngiltere'nin en deneyimli Suudi denetçilerinden birisi ise "(Bin Selman) Olanlardan (Kaşıkçı cinayeti) zerre ders almadı. Bu batılı hükümetler için çok korkutucu" ifadelerini kullandı.

    Ignatius makalesinde, Selman'ın, Kaşıkçı cinayetini düzenleyen suikast timinin başında olduğu iddia edilen ve cinayetten önce veliaht prensin en yakın danışmanlarından birisi olan Suud El-Kahtani ile de el altından hala görüştüğünü ve tavsiyelerine başvurduğunu ileri sürdü.

    'GÜNAH KEÇİSİ OLARAK KULLANILDIM'

    Senatör Graham, Haspel'in sınırlı sayıda senatörle bir araya geldiği kapalı oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    CIA Direktörü'nden brifing alan Senatörler: Kaşıkçı cinayetinin emri Veliaht Selman'dan
    Makalede görüşlerine yer verilen Suudi bir yetkili ise Kahtani'nin son günlerde başkent Riyad'daki evinde, Kraliyet Mahkemesi Çalışma ve Basın İşleri Merkezinde, muhaliflere karşı kurulan siber orduyu yöneten eski iş arkadaşları ile görüştüğünü ve Kaşıkçı cinayeti konusunda, "Ben suçlandım ve günah keçisi olarak kullanıldım" dediğini aktardı.

    Ignatius, Selman'ın "Kahtani tarzı internet zorbalığı taktiklerinden" vazgeçmediğinin bir göstergesinin de bu hafta Kaşıkçı ve Kanada'da yaşayan Suudi muhalif Ömer Abdülaziz'e yönelik sosyal medyada başlatılan karalama kampanyası olduğunu vurgulayarak, bu kampanyada, Kaşıkçı ve Abdülaziz'in Katar ajanları olduğunun iddia edildiğini aktardı.

    Ignatius makalesine şu ifadelerle son verdi:

    "Muhammed bin Selman'ın Kahtani ile devam eden iletişimi konusunda yorum yapan üst düzey Suudi yetkililer, ABD'yi sabırlı olmaya çağırdı. Bir prensin, ABD yönetimine, 'Eğer Kahtani'yi engellemeye çalışırsam, o kendine başka bir yol bulur' dediği belirtiliyor. Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın baskı mekanizması tam hız çalışmaya devam ediyor."

    'SONSUZA KADAR BİR KATİL OLARAK LEKELENECEK'

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    Washington Post: Prens Selman, Kaşıkçı'nın yakalanması için operasyon emri vermişti
    Kaşıkçı cinayeti 100. gününe girerken bir yorum da Suudi gazetecinin Washington Post'taki Editörü Karen Attiah'dan geldi.

    Attiah, Twitter hesabından "Cinayetin üzerinden 100 gün geçti, Cemal Kaşıkçı'nın ifade özgürlüğü ve bağımsız düşünce için şehit olmuş biri olarak anılacağı açık. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, sonsuza kadar bir katil olarak lekelenecek." yorumunu yaptı.

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    Etiketler:
    Washington Post, Cemal Kaşıkçı, Suud el Kahtani, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan
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