Güzellik merkezinin reklamını yapan başkonsolos Bağdat'a çağrıldı

Irak'ın İran Meşhed kentindeki Başkonsolosu Yasin Şerif, İranlı bir güzellik ve estetik cerrahi merkezi için yaptığı reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından ülkesinin Dışişleri Bakanlığınca geri çağrıldı.

وزير الخارجية محمد علي الحكيم@maalhakim يوجه بأستدعاء القنصل العام العراقي في مشهد الى مركز الوزارة على خلفية الفيديو المتداول. pic.twitter.com/cPDOQdWHXN — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) January 10, 2019

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Saç ekimi ve estetik yapan bir güzellik merkezi için yaptığı 3 dakikalık reklam görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başkonsolos vatandaşlar tarafından eleştiriye maruz kaldı.

Bunun üzerine harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Hakim, Irak'ın Meşhed Başkonsolosu Yasin Şerif'i sosyal medyada yayılan görüntüsü üzerine Bağdat'a çağırdı" ifadeleri kullanıldı.

Başkonsolos Yasin Şerif reklam içerikli görüntülerinde "Saç ekimi, burun estetiği ve dişçilik gibi sağlık hizmetlerine vakıf olduk. Söz konusu merkezde Irak vatandaşlarının ihtiyaç duymakta olduğu bütün sağlık hizmetlerini en uygun fiyatlarla sunulduğunu gördük" ifadelerini kullanmıştı.

وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم يوجه بأستدعاء القنصل العام العراقي في #مشهد ياسين شريف الى #بغداد على خلفية فيديو يظهر مشاركته في اعلان لاحد مراكز زراعة الشعر في إيران. pic.twitter.com/UXyL8sfwU8 — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) January 10, 2019

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