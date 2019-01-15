BAE: Kürtlerin geleceğine dair endişeler meşru

Türkiye'yi birçok kez eleştiren Gargaş, Twitter hesabından Suriyeli Kürtlerle ilgili açıklama yaptı.

على ضوء الدور المحوري الذي لعبه الأكراد في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي فإن القلق الإقليمي والدولي حول مصيرهم مشروع، ومن هذا المنطلق فإن المصلحة العربية تقتضي ان ينحصر التعامل مع دور وموقع المكون الكردي ضمن الإطار السياسي وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 14, 2019

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YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlara atıfta bulunan Gargaş, "Kürtlerin IŞİD terör örgütünü yenmekte oynadığı merkezi rol ışığında, onların geleceğine dair bölgesel ve uluslararası endişeler meşru" diye yazdı.

Gargaş açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bundan hareketle, Kürtlerin rol ve konumunu sadece siyasi çerçeve de ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde ele almak Arapların çıkarına."

Daha önce de Twitter hesabından Türkiye'yi eleştiren Gargaş, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı hedef alan tavrı, bölgedeki konumuna zarar vereceğini ve nüfuzunu sınırlayacağını öne sürmüştü.