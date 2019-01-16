İran devlet televizyonu sunucusu ABD'de gözaltına alındı

Press TV, Haşimi'nin ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, "Merziye Haşimi, pazar günü St. Louis Lambert Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı. Kendisine karşı hiçbir resmi suçlama yapılmamasına rağmen FBI tarafından Washington'daki bir gözaltı merkezine gönderildi" ifadelerine yer verildi.

US airport police have arrested Marziyeh Hashemi (Melanie Franklin), an American-born journalist, working for Iran’s Press TV.



Press TV claims that Hashemi was forced to remove her hijab and was "offered only pork as a meal." https://t.co/Wv5eUY7Zh9 pic.twitter.com/6mw0dA7aHm — Holly Dagres (@hdagres) January 16, 2019

​Press TV'nin aktardığına göre, ABD'de doğan Haşimi, Müslüman olduktan sonra ismini değiştirdi. Haşimi'nin önceki ismi Melanie Franklin'di.

Haberde ayrıca Haşimi'nin hapishanede başörtüsü takmasına izin verilmediği ve domuz eti yenmesinin teklif edildiği belirtildi.

Haşemi, Press TV'ye son iki gündür sadece krakerle beslendiğini söyledi.