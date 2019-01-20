Lübnan Dışişleri: Suriye'nin Arap dünyasına dönmesi fikrine olumlu yaklaşımlar var

Suriye'nin 2011'de Arap Birliği üyeliğinin dondurulması konusuna değinen Basil, Arap Birliği'ne dönmesi için Suriye ile iletişime geçilmediğini, Şam yönetiminin bu konudaki tutumunu bilmediklerini belirterek, "Yalnızca Lübnan'ın görüşünü ifade ediyoruz. Suriye'nin Arap Birliği'nde tekrar aktif olması, yeniden Arap dünyasına dönmesi yönünde bir adımdır." diye konuştu.
Basil, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in dışındaki liderlerin katılım göstermediği zirvede Katar Emiri ve Moritanya Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, "Emir, Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne uygulanan ablukayı kırarak kendi ülkesine uygulanan ablukayı da kırdı" ifadelerini kullandı.
LİBYA'NIN BOYKOTU
Libya'ya 1978 yılında giden ve bir daha haber alınamayan Şii lider Musa Sadr konusuna da değinen Basil, Libya yönetiminin Sadr'ın akıbetine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.
Basil, Sadr'ın tüm Lübnanlıların hatta tüm Arapların imamı ve birlikte yaşama olgusunun bir temsilcisi olduğunu söyledi.
SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ
Basil, uluslararası topluma mülteci ve sığınmacı trajedisine son vermek için sorumluluğunu üstlenme, bu konuda köklü çözümler üretmek için her türlü imkanı ortaya koyma ve bu kişilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak için çabalarını arttırma çağrısı yaptı.
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