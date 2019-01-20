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23:32 20 Ocak 2019
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    Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil

    Lübnan Dışişleri: Suriye'nin Arap dünyasına dönmesi fikrine olumlu yaklaşımlar var

    © Sputnik / Kirill Kalinnikov
    Ortadoğu
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    Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suriye'nin yeniden Arap dünyasına dönmesi fikrine karşı olumlu yaklaşımlar gördüklerini belirtti.

    Ahmed Ebu Gayt
    © AA /
    Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Suriye'nin kurucu ülkelerden biri olduğunu itiraf etmek gerek
    Lübnan'ın ev sahipliğinde 6 yıl aradan sonra düzenlenen ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz'in dışındaki liderlerin katılım göstermediği, bir gün süren 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi sona erdi. Basil, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen zirvenin kapanışında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile basın toplantısı düzenledi. Cibran Basil, "Suriye'nin yeniden Arap dünyasına dönmesi fikrine karşı olumlu yaklaşımlar gördük." dedi.

    Suriye'nin 2011'de Arap Birliği üyeliğinin dondurulması konusuna değinen Basil, Arap Birliği'ne dönmesi için Suriye ile iletişime geçilmediğini, Şam yönetiminin bu konudaki tutumunu bilmediklerini belirterek, "Yalnızca Lübnan'ın görüşünü ifade ediyoruz. Suriye'nin Arap Birliği'nde tekrar aktif olması, yeniden Arap dünyasına dönmesi yönünde bir adımdır." diye konuştu.

    Basil, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in dışındaki liderlerin katılım göstermediği zirvede Katar Emiri ve Moritanya Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, "Emir, Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne uygulanan ablukayı kırarak kendi ülkesine uygulanan ablukayı da kırdı" ifadelerini kullandı.

    LİBYA'NIN BOYKOTU

    Arap Birliği
    © AFP 2018 / KHALED DESOUKI
    Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zaki: Lübnan'daki zirvede Suriye'nin üyeliği konusunu görüşmeyecek
    Libya'nın, Şii Emel Hareketi mensupları tarafından bayrağının yakılması ve buna tepki gösterilmemesi nedeniyle zirvede yer almamasına üzüldüğünü dile getiren Basil, "Yaşananlar üzücü. Olanlar karşısında memnuniyetsizliğimizi dile getirdik." dedi.

    Libya'ya 1978 yılında giden ve bir daha haber alınamayan Şii lider Musa Sadr konusuna da değinen Basil, Libya yönetiminin Sadr'ın akıbetine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

    Basil, Sadr'ın tüm Lübnanlıların hatta tüm Arapların imamı ve birlikte yaşama olgusunun bir temsilcisi olduğunu söyledi.

    SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    ‘Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesi için tasarı hazırlanıyor’
    Sığınmacıların ülkelerine dönmesini güvence altına almaya çalışan ekonomi zirvesinin yaşananlara rağmen başarıya ulaştığını ifade eden Basil, zirvenin iletişim için bir araç olduğunu, Lübnan'ın da zirveyi düzenleyerek görevini yerine getirdiğini kaydetti.

    Basil, uluslararası topluma mülteci ve sığınmacı trajedisine son vermek için sorumluluğunu üstlenme, bu konuda köklü çözümler üretmek için her türlü imkanı ortaya koyma ve bu kişilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak için çabalarını arttırma çağrısı yaptı.

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    Etiketler:
    Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği, Cibran Bassil, Suriye, Lübnan
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