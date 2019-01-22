'ABD, teslim olan yüzlerce IŞİD'liyi kendi üssüne nakletti'

AA'nın Deyr ez Zor vilayetindeki yerel kaynaklardan aktardığına göre, Fırat Nehri'nin doğusunda bir beldede sıkışan yüzlerce IŞİD militanı, ilk kez toplu halde silah bıraktı.

Militanların teslim oldukları koalisyon güçlerinin helikopterleri eşliğinde ABD'nin Ömer petrol sahasındaki üssüne taşındığı aktarıldı.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), 11 Eylül 2018'de IŞİD'i Deyr ez Zor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.

Vilayette IŞİD'in son kalesi konumundaki Hacin ilçe merkezini alan DSG, ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda IŞİD, Deyr ez Zor'un doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor.

Deyr ez Zor'un Fırat Nehri'nin batısındaki bölgesinde ise Suriye hükümet güçleri bulunuyor.