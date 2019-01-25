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12:32 25 Ocak 2019
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    Merziye Haşimi

    ABD'nin serbest bıraktığı İranlı gazeteci: İnanç sistemim, kimliğim sebebiyle gözaltına alındım

    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    Ortadoğu
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    ABD'de yürütülen gizli bir federal soruşturma kapsamında 'maddi tanık' sıfatıyla gözaltına alındıktan 11 gün sonra serbest bırakılan İran devlet televizyonuna bağlı Press TV sunucusu Merziye Haşimi, inanç sistemi ve kimliği sebebiyle gözaltına alındığını savundu.

    Merziye Haşimi
    © Fotoğraf : Twitter
    İran devlet televizyonu sunucusu ABD'de gözaltına alındı
    Serbest bırakıldıktan sonra olayla ilgili  RT'ye röportaj veren Haşimi,  "Birini ortadan kaldırmanın onlar için ne kadar kolay olduğunu farkına vardım. Eğer oğlum orada olmasaydı, benim nerede ve nasıl olduğumdan kimsenin haberi olmayabilirdi. Bunun kaç kişinin başına daha geldiğini merak ediyorum" dedi. 

    ​"Hiçbir suçlama yapılmadan gözaltına alınmanın ne kadar akıl almaz bir şey olabileceğini tecrübe ettim" diyen Haşimi destekçilerine bu tür uygulamaların son bulması için harekete geçmeleri gerektiği mesajını verdi.

    Haşimi'nin yaşadıkları ABD ve Tahran'daki BM ofislerinde protestolara yol açtı ve İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif, ABD'nin yetkililerini ırkçılıkla suçladı.


    Tanık olarak gözaltına alınmasının gereksiz olduğunu, savcılığın kendisini bir mahkeme celbiyle ifadeye çağırması halinde buna uyacağını belirten Haşimi, "İnanç sistemim ve kimliğim sebebiyle gözaltına alındım" dedi.

    '4 KEZ İFADE VERDİM, 3 KEZ SORGULANDIM, BAŞÖRTÜM ZORLA ÇIKARILDI'

    Haşimi, gözaltı sürecinde yaşadıklarına dair detayları ise AP'ye verdiği demeçte anlattı.

    13 Ocak'ta "Black Lives Matter" (Siyahların hayatları da değerli) hareketiyle ilgili belgeselin çekimleri için bulunduğu Missouri eyaletine bağlı St. Louis'te havaalanında beklerken adının anons edildiğini duyduğunu ifade eden Haşimi, uçuş öncesi detaylı arama için seçildiğini öğrendiğini ve arama yapılacak bölmeye geldiğinde 2 FBI ajanı tarafından durdurulduğu belirtti.

    Merziye Haşimi
    © AP Photo /
    ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu serbest bırakıldı
    Ajanların kendisine federal bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu söylediğini aktaran Haşimi, geceyi St. Louis'de bir otelde geçirdiğini, ardından ertesi gün uçakla Washington'a götürüldüğünü söyledi.

    Haşimi, Washington'daki FBI merkezinde zorla parmak izinin alındığını, DNA örneği vermeye zorlandığını ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemede "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alındığını öğrendiğini kaydetti.

    Savcıların, hakime "uçuş riski oluşturduğu" gerekçesiyle gözaltı tedbiri aldıklarını söylediklerini dile getiren Haşimi, "Onlara 'Hiçbir suç işemedim ve hiç kimseden de kaçtığım yok. Uçuş riski oluşturduğuma dair elinizde hiçbir kanıt yok' dedim" ifadelerini kullandı.

    Haşimi, 10 günlük sorgulama sürecinde Washington'da bir cezaevinde tutuklu kaldığını, burada hapishane kıyafeti giymeye zorlandığını ve dini inançlarına aykırı olarak başörtüsünün zorla çıkarıldığını aktardı.

    Ayrıca Haşimi, cezaevinde bulunduğu sürede İslam inancının gereği olan diyet kurallarına uygun yemekler verilmediğini vurguladı.

    Gözaltı süresince 4 kez mahkemede ifade verdiğini, 3 kez de Büyük Jüri karşısında savcılar tarafından sorgulandığını kaydeden Haşimi, soruşturmanın terör suçlarıyla ilgisi olmadığını, kendisine sorulan soruların çalıştığı kurumda işi ve İran'da ikamet etmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

    'AMERİKAYI YENİDEN BÜYÜK YAPALIM SLOGANI NE ANLAMA GELİYOR BİLMİYORUM AMA…'

    Davanın gizliliği nedeniyle daha fazla detay vermeyen Haşimi, "'Amerika'yı yeniden büyük yapalım' sloganı gerçekte ne anlama geliyor bilmiyorum ama görünen o ki her geçen gün daha fazla insan hakkının ihlal edilmesine yol açıyor. Böyle bir Amerika nasıl büyük olabilir bilmiyorum." diye konuştu.

    ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.

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    Etiketler:
    gazeteci, Press TV, Merziye Haşimi, İran, ABD
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