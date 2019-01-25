YPG, hakimiyetindeki bölgenin akıbetine dair Şam'la görüşmelerin tez zamanda başlamasını bekliyor

YPG Komutanı Sipan Hemo, Reuters'e şöyle konuştu:
"Müzakere yürütme girişimleri var. Suriye hükümetinin tutumu olumluydu. Gelecek günlerde müzakerelere başlayacaklarına inanıyoruz."
Temsilcileriyle Reuters'e gönderdiği ses kaydında ABD'nin çekilmesinin çok zamansız olduğundan ve aceleye getirildiğinden yakınanan Hemo, IŞİD'e karşı verilen savaş hala zaman zaman alevlenirken çekilmenin mümkün olmadığını savundu.
Daha önce Moskova'ya heyet gönderip Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la müzakerelerde Rusya'nın arabuluculuğunu talep etmiş olan Suriyeli Kürtler, Esad'la anlaşmaya varmaya yönelik yol haritalarını da Rus yetkililere sunduklarını dile getirmişti.
Ankara 'terörist' kabul ettiği YPG ve bağlantılı güçlere yeni bir harekata hazırlanırken, Suriyeli Kürtler, kuzeydoğudaki özerk yönetimlerini hem saldırılara karşı korumak hem de anayasal garantiye almak istiyor.
JEFFREY'NİN NUMARALARI
Daha önceki müzakerelerin çökmesinden beri Suriye hükümetiyle masaya oturmadıklarını belirten Hemo,ama yol haritasının Şam'ın eline ulaştığından haberdar olduklarını kaydetti. Yol haritasında Kürtlerin eğitim ve kültürel hakları, azınlıkların haklarının yanısıra özerk yönetim de yer alıyor.
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