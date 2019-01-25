YPG, hakimiyetindeki bölgenin akıbetine dair Şam'la görüşmelerin tez zamanda başlamasını bekliyor

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül Erdoğan: Rusya da YPG'nin Menbiç'i boşaltacağını söylüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tamamen çekilme kararını açıklaması sonrası Suriye'de gelişmeler hızlanırken, YPG'den yakın zamanda Suriye hükümetiyle müzakerelere başlama mesajı geldi.

YPG Komutanı Sipan Hemo, Reuters'e şöyle konuştu:

"Müzakere yürütme girişimleri var. Suriye hükümetinin tutumu olumluydu. Gelecek günlerde müzakerelere başlayacaklarına inanıyoruz."

Temsilcileriyle Reuters'e gönderdiği ses kaydında ABD'nin çekilmesinin çok zamansız olduğundan ve aceleye getirildiğinden yakınanan Hemo, IŞİD'e karşı verilen savaş hala zaman zaman alevlenirken çekilmenin mümkün olmadığını savundu.

© AFP 2018 / Delil souleiman Rus basını: Suriye çözümü, Kürt sorununa bağlandı

Daha önce Moskova'ya heyet gönderip Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la müzakerelerde Rusya'nın arabuluculuğunu talep etmiş olan Suriyeli Kürtler, Esad'la anlaşmaya varmaya yönelik yol haritalarını da Rus yetkililere sunduklarını dile getirmişti.

Ankara 'terörist' kabul ettiği YPG ve bağlantılı güçlere yeni bir harekata hazırlanırken, Suriyeli Kürtler, kuzeydoğudaki özerk yönetimlerini hem saldırılara karşı korumak hem de anayasal garantiye almak istiyor.

JEFFREY'NİN NUMARALARI

Ankara'nın ardından kendilerini ziyarete gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le görüştüğünü belirten YPG Komutanı, ABD'li diplomatın hem Türkiye'yi tatmin etmek hem de Suriye'nin kuzeyini korumaktan söz ettiğini aktardı.

Daha önceki müzakerelerin çökmesinden beri Suriye hükümetiyle masaya oturmadıklarını belirten Hemo,ama yol haritasının Şam'ın eline ulaştığından haberdar olduklarını kaydetti. Yol haritasında Kürtlerin eğitim ve kültürel hakları, azınlıkların haklarının yanısıra özerk yönetim de yer alıyor.