İran'dan Venezüella hükümetine destek telefonu

İran Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Arreaza ile telefonda görüşen Zarif, ülkesinin Venezüella hükümetine olan desteğini mevkidaşına aktardı.

Açıklamada, "İkili görüşmede özellikle Venezüella başta olmak üzere ABD'nin bağımsız ülkelere yönelik komplolarına uluslararası düzeyde karşı koyma yollarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Telefon görüşmesinde Meksika, Uruguay ve diğer devletlerin Venezüella hükümeti ile muhalefet grupları arasındaki anlaşmazlıklarda siyasi çözüm yollarının takip edilmesi ve iç diyaloğun güçlendirilmesi yönündeki önerileri de değerlendirildi.

Öte yandan Zarif'in konuya ilişkin hemfikir ülkelerle değerlendirmelerini sürdürdüğü aktarıldı.