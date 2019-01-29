'Trump, 'Suriyeli Kürtler için güvenli bölge kuracağız' dedi'

ABD tarafından Washington'a davet edilen Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede Trump’ın Kürtler için güvenli bölge kuracağını yinelediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed arasında kısa bir görüşme gerçekleştiği bildirildi. Rudaw'ın aktardığına göre, Trump’ın görüşmede Kürtler için güvenli bölge kuracağını yinelediği belirtildi.

President Trump briefly spoke with Senior Syrian Kurdish politician Ilham Ahmed and reiterated that they will setup a safe zone for the Kurds #TwitterKurds pic.twitter.com/7zlBuD9uvM — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 29, 2019

TRUMP: KÜRTLERİ SEVİYORUM, ONLARI KORUYACAĞIZ

Görüşme sırasında orada bulunan Associated Press ajansına konuşan bir kaynak, Trump'a 'Kürt savaşçılara saldırılmasına izin verip vermeyeceği' sorusunun yöneltildiğini, ABD Başkanının ise bu soruya 'Kürtlerin korunmasını garantiye alacağı' şeklinde cevap vererek "Kürtleri seviyorum" ifadesini kullandığını açıkladı.

Associated Press ajansına röportaj veren İlham Ahmed, Trump ile ayaküstü görüştüğünü doğrulayarak, bu görüşmenin 'bazı kapıları açmasını umduklarını' dile getirdi. Suriye’nin geleceği için Türkiye ile diyalog istediklerini, ABD yönetiminin Ankara ile kendi aralarındaki sorunları çözmeye hevesli olduğunu ekledi.

SDK yöneticisi İlham Ahmed’in Trump’la kısa sohbetinin fotoğrafı, dün geceden. Trump Ahmed’e ‘Kürtleri seviyorum. Merak etmeyin güvende olacaksınız. Güvenli bölge olacak’ demiş. İlham Ahmed Trump’ın haftaya Kongre’de yapacağı ‘Birliğin Durumu’ (SOTU) konuşmasına da davet edilmiş. https://t.co/ZM15PsLwkP — Cansu Çamlıbel (@cansucamlibel) January 29, 2019

AHMED: SİLAHLARIN GERİ ALINMASINA DAİR ABD'YLE DİYALOG KURMADIK

Öte yandan, CNN'in ulusal güvenlik muhabiri Jylie Atwood'un bildirdiğine göre, Ahmed ABD tarafından kendilerine sağlanan silahlar konusunda "Silahlara ihtiyacımız var. IŞİD'e karşı savaş hala varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullanarak, Trump yönetimiyle silahların geri alınmasına dair herhangi bir diyalog kurulmadığını belirtti.

“We need the weapons” says Syrian Kurdish leader Ilham Ahmed of weapons provided by the US. “The war against ISIS is still there.” Says there has never been a discussion w Trump admin about the US taking away those weapons. — Kylie Atwood (@kylieatwood) January 29, 2019

ABD'DEN SURİYE'DEN ÇEKİLMEYİ ERTELEMESİNİ TALEP ETTİ

Washington'da Middle East Institute tarafından gerçekleştirilen bir etkinliğe katılan Ahmed'in burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ertelenmesini talep ettiğini, Türk gözlemcileri değil Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerini kabul ettiklerini, 32 kilometrelik güvenli bölgenin ABD'nin değil Türkiye'nin fikri olduğunu ve buna Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) karşı olduğunu, DSG'nin hakimiyeti altındaki bölgelerde özyönetim konusunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın onay vermesi ihtimalinin düşük olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Important from Kurdish leader Ilham Ahmed on #Syria @MiddleEastInst



•She is Requesting DELAY in US withdrawal

•Open to UN monitors, not Turkish

•Says 32 Km Zone is Turkish idea,not US: SDF rejects

•Assad unlikely to agree to self governance or decentralization in SDF area — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 29, 2019

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