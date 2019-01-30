Rusya: Kürtler, insani yardım konvoyunun Hacin’e geçişini engelledi

© AFP 2018 / SABAH ARAR Koalisyon, Suriye'nin Hacin bölgesine hava saldırısı düzenledi: 17 ölü

Suriye yönetiminin, Suriye Kızılay'ı ile birlikte 30 Ocak'ta Fırat'ın doğusundaki Hacin'e insani yardım konvoyunu organize ettiğini hatırlatan Solomatin, "Şişelenmiş su, gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi malzemeler, hijyen malzemeleri ve ilk ihtiyaç ürünlerini taşıyan 10 kamyonluk insani yardım konvoyu, El-Hüsayniya yerleşim merkezi yakınlarında, ABD yanlısı Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı Kürt oluşumlar tarafından engellendi" diye açıkladı.

Kürt grupların, ABD ordusu temsilcilerinden kesin talimat aldıklarını gerekçe göstererek konvoyun geçişine izin vermemesi üzerine konvoyun geri dönmek zorunda kaldığını anlatan Solomatin, Birleşmiş Milletler'in Suriye genelinde insani yardımın serbest dolaşımı yetkisini vermesine rağmen Hacin'deki muhtaçlara yardım sağlama kampanyasının başarısız olduğunu kaydetti.