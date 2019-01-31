Suriye’nin kuzeydoğusunda sığınmacı çocuklar açlık ve soğuktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye’nin kuzeydoğusundaki sığınmacı kampında, yeni doğanlar da dahil olmak üzere çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

© Sputnik / Alena Palazhchenko 'Suriye'nin Türkiye sınırındaki sığınmacılar felaket durumda'

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan El Hol Kampı'na, son 8 haftada Deyr ez-Zor'daki çatışmalardan kaçan 23 bin kişinin geldiğinin bildirildiği açıklamada, kampta kapasitenin çok üzerinde sığınmacı toplandığı ve durumun kritik noktaya ulaştığı kaydedildi.

Halihazırda El Hol'da, çoğunlukla kadın ve çocuk 33 bin sığınmacının bulunduğu ifade edilirken, kampta yer olmadığı için birçok sığınmacının, aşırı soğuklara rağmen birkaç gece boyunca açık havada çadırsız, battaniyesiz ve ısıtma olmadan uyumak zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca kampa ulaşanların yetersiz beslenmenin de etkisiyle yorgun ve bitkin halde oldukları aktarıldı.

'SON 2 AYDA 29 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ'

Açıklamada kötü koşullardan dolayı, sadece son 2 ayda çoğu donmaktan olmak üzere en az 29 çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

Halihazırda çok kötü durumda olan çocuklar El-Haseke'deki hastanelere yönlendiriliyor.

DSÖ, kampa erişimlerinin bürokratik engeller ile güvenlik kısıtlamaları nedeniyle engellendiğine de dikkat çekiyor. Açıklamada, kampa engelsiz erişimin sağlanması çağrısı yapıldı.