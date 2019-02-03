Domino's Pizza, mutfağında çekilen 'fareli video' nedeniyle İsrail'deki şubesini kapattı

Olaya geniş yer veren İsrail medyası, sağlıksız koşullarda hazırlanan gıdalara ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlatması gerektiğini belirtti.
Skandalın gündeme oturmasının ardından özür açıklaması yapan Domino's Pizza, söz konusu olayın yaşandığı şubesinin kapatıldığını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, restoranın yakınlarında bir inşaat bulunduğu ve bu nedenle bölgede çok sayıda kemirgenin belirdiği ifade edildi.
עוברי אורח תיעדו חולדות שמתרוצצות על משטח להכנת פיצה, בסניף דומינו'ס במרכז הכרמל בחיפה— החדשות 13 (@newsisrael13) February 1, 2019
(צילום: יהודה גיל ואבירן חביב) pic.twitter.com/mo6e03gCqh
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