Katar Kalkınma Fonu'ndan Beyaz Miğferler'e 2 milyon dolarlık yardım

Katar Kalkınma Fonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, "Katar Emiri'nin Suriye halkına yardım talimatını yerine getiren Katar Kalkınma Fonu, Suriyeli gönüllü sivil toplum kuruluşu Suriye Sivil Savunma Örgütü'ne (Beyaz Miğferler) 2 milyon dolar tutarında yardım tahsis etti" dendi.
Fon, sunulan yardımın 7 itfaiye aracı alınması, Suriye'deki gönüllülerin eğitilmesi ve bombardımanlardan zarar gören yolların onarılmasının yanı sıra örgütün bombardımanlar sonucu yıkılan evlerde arama-kurtarma çalışmaları yapması için kullanılacağını belirtti.
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