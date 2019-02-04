Katar Kalkınma Fonu'ndan Beyaz Miğferler'e 2 milyon dolarlık yardım

Katar Kalkınma Fonu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin talimatıyla Kaide'nin Suriye kolu Nusra'nın 'sivil' kolu olan ve Suriye'de hükümete mal edilen kimyasal saldırılar gibi pek çok komployu tezgahlayan Beyaz Miğferler örgütüne 2 milyon dolar kaynak ayırdıklarını açıkladı.