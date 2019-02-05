İran'dan ABD'ye 'IŞİD'i Afganistan'a taşıma' suçlaması

IŞİD'in ABD, İngiltere, İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından desteklendiğini öne süren Safevi, "Amerikalılar, Siyonistler ve bazı Arap ülkelerinin komploları sonucu yüz binden fazla DEAŞ'lı Suriye ve Irak'ın başına bela edildi. Bundan sonra da 'Horasan Halifeliği' kurmak iddiasıyla teröristleri İran'a göndermek istediler ve bu doğrultuda bir emir atadılar." dedi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ABD'nin IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia eden Safevi, "Amerikalıların şu anda DEAŞ'lı teröristleri Afganistan'a naklettiğine ilişkin kesin istihbarata sahibiz." ifadesini kullandı.
Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülke, Taliban'la IŞİD arasındaki çatışmalara da sahne oluyor.
İran lideri, ABD'nin bu sayede bölgedeki varlığına gerekçe oluşturmak istediğini söylemişti.
Taliban ile barış görüşmeleri yürüten ABD yönetimi, anlaşmaya varılması halinde askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor.
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