İran'dan ABD'ye 'IŞİD'i Afganistan'a taşıma' suçlaması

Safevi, Tahran Üniversitesi'nde devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD'nin IŞİD militanlarını Afganistan'a taşıdığını iddia etti.

IŞİD'in ABD, İngiltere, İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından desteklendiğini öne süren Safevi, "Amerikalılar, Siyonistler ve bazı Arap ülkelerinin komploları sonucu yüz binden fazla DEAŞ'lı Suriye ve Irak'ın başına bela edildi. Bundan sonra da 'Horasan Halifeliği' kurmak iddiasıyla teröristleri İran'a göndermek istediler ve bu doğrultuda bir emir atadılar." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ABD'nin IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia eden Safevi, "Amerikalıların şu anda DEAŞ'lı teröristleri Afganistan'a naklettiğine ilişkin kesin istihbarata sahibiz." ifadesini kullandı.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülke, Taliban'la IŞİD arasındaki çatışmalara da sahne oluyor.

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Hamaney geçen hafta yaptığı açıklamada, 'Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret ederek, Afganistan'da son haftalarda düzenlenen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında da ABD'nin olduğunu' iddia etmişti.

İran lideri, ABD'nin bu sayede bölgedeki varlığına gerekçe oluşturmak istediğini söylemişti.

Taliban ile barış görüşmeleri yürüten ABD yönetimi, anlaşmaya varılması halinde askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor.