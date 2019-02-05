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    Noble Partner 2018 tatbikatına katılacak olan ABD'ye ait tank ve zırhlı araçların, Gürcistan'a nakli başladı.

    CNN: Suudi Arabistan ile BAE'nin ABD'den aldıkları silahlar, Yemen'de Kaide ile Selefilerin elinde

    © AA /
    Ortadoğu
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    Suudi liderliğindeki koalisyonun 4 yıldır savaş suçlarına imza attığı Yemen'de sahaya inen CNN, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ortaklarının ABD'den aldıkları silahları Yemen'deki Kaide örgütlenmesine, en aşırılıkçı Selefi militanlara ve diğer silahlı gruplara verdiğini kanıtlarıyla gösterdi.

    Yemen- Suudi Arabistan
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    ABD'nin Yemen'deki Suudi katliam pilotlarına hava saldırısı eğitimi verdiği ortaya çıktı
    ABD medyasında ancak Suudi kraliyetinin Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Mart 2015'ten beri devam eden Yemen saldırısını sorgulamak akıl edilirken, son bombayı CNN patlattı.

    CNN'in Nima Elbagir, Salma Abdelaziz, Mohamed Abo El Gheit ve Laura Smith-Spark imzalı özel araştırma haberinde, Suudi Arabistan ile koalisyon ortaklarının ABD'den aldıkları silahları Yemen'deki Kaide'ye, Selefi militanlara ve diğer tehlikeli silahlı gruplara verdiği belirtildi. Bunun Suud'la ortaklarının ABD ile yaptığı silah anlaşmalarına aykırı olduğu vurgulandı.

    'PENTAGON SORUŞTURUYOR'

    "ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre Suud liderliğndeki koalisyon Amerikan askeri teçhizarını üçüncü taraflara devrederek Washington ile yaptığı anlaşmaların kurallarını çiğniyor" diyen CNN, "Bulgularımızı sunmamızın ardından Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili bu meseleyle ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu teyit etti" bilgisini paylaştı. 

    Yemen'deki savaşta kullanılan ABD yapımı parça tesirli bombalar
    © AP Photo / Hani Mohammed
    'Yemen'deki katliamda ABD'nin parmak izleri var'
    'SİLAH VERİP SADAKAT SATIN ALIYORLAR'

    "Müttefiğine sat, düşmanının ellerinde kaybolsun" başlıklı haberde, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Amerikan yapımı silahları, Yemen'deki milis grupların ve aşiretlerin sadakatini satın almak için para gibi kullandığı kaydedildi.

    CNN'e konuşan yerel komutanlar ve analistlerin bunun sahadaki dengeleri değiştirdiği ve zaten çok karmaşık olan siyasi manzarayı etkilediğine dair görüşleri aktarılarak şöyle devam edildi:

    'WASHINGTON RİYAD ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ'

    "İfşaatlar, ABD'nin son on yılın en korkunç savaşlarından birini yürüten kilit müttefiki üzerindeki kontrolünü kaybedip kaybetmediğine, Suudi Arabistan'ın sofistike silah ve teçhizat satın almasına izin verilmeye devam edilecek kadar sorumluluk sahibi olup olmadığına dair yeni sorular ortaya çıkardı."

    İngiltere Başbakanı Theresa May ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman
    © AFP 2018 / Tolga Akmen
    Theresa May'in Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, İngiliz heyetinin silah satışı için Riyad'da olduğu ortaya çıktı

    'AMERİKAN SİLAHLARIYLA SİVİL KATLİAMI YAPIYORLAR'

    "Önceki CNN araştırmaları, Suudi koalisyonunun çoğu çocuk onlarca sivili öldüren zincirleme saldırılarında ABD yapımı silahların kullanıldığını gözler önüne sermişti."

    "Son gelişme, ekimdeki Cemal Kaşıkçı cinayeti yüzünden Riyad'a hiddetlenen ABD Kongresi'nin, Trump yönetimini, Amerikan silahları olmadan Yemen savaşını sürdüremeyecek Suudi koalisyonuna desteği kesmeye zorlamayı değerlendirdiği bir döneme denk geldi." 

    TAİZ AÇIK SİLAH PAZARI

    Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sada bölgesine düzenlediği hava saldırısında hedef alınan okul otobüsünde yaralanan çocuklar
    © REUTERS / Naif Rahma
    UNICEF: Yemen'de 6 bin 700'den fazla çocuk öldü veya yaralandı
    Başkan Donald Trump'ın deyimiyle 'Amerika'nın güzel askeri donanımının' özellikle Yemen'in Taiz kentini saran silah pazarlarında nasıl el değiştirdiğine dair tanıklıkları video görüntüleri eşliğinde yayımlayan CNN, bunlardan birinde şekerlerle tatlılar arasında cephanelik sergilenen tezgaha "Amerikan silahları var mı" diye sordu. "Amerikan silahları pahalıdır ama çok isteyeni var" yanıtını aldı.

    Herkesin apaçık ortada silah alışverişi yaptığı bir başka pazardan "Sadece bireysel sipariş almıyorlar, milis gruplarını da tedarik ediyorlar" izlenimini aktaran CNN, bunların hiç de gizli kapaklı iş yapan karaborsa gibi gözükmediklerinin altını çizdi.

    Yemen merkezli 'Arap Yarımadası'ndaki Kaide' (AQAP) örgütünün  2015'te alma noktasına geldiği Taiz'de Suudi yanlısı milislerle ittifaklar kurup onlarla aynı safta savaştığını kaydeden CNN, geçen yıl ise Suudi destekli milis grupların silahları birbirlerine çevirdiklerini hatırlattı.

    'KAİDE YEMEN ORDUSUNA EKLEMLENMİŞ VAZİYETTE'

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) kahve içiyor Riyad askeri akademi mezuniyet töreni
    © REUTERS / Bandar Algaloud
    Suudi Veliahtı'nın 'Yemenli çocukları vurun ki kuşaklar boyu bizden korksunlar' dediği iddia edildi
    Bu kaos ortamında  'Amerika'nın güzel askeri donanımının' Kaidecilerin eline geçriğini belirten CNN, AQAP'a bağlı Ebu Abbas Tugayı'nın Amerikan yapımı Oshkosh zırhlı araçlarını ele geçirdiğini, bunlarla şehirde geçit yapıp güç gösterisinde bulunduğunu aktardı.

    ABD'nin 2017'de Ebu Abbas'ı 'terörist' ilan etmesine karşın, grubun Suudi koalisyonunun geniş desteğine sahip olduğunu ve koalisyon destekli Yemen ordusunun 35. Tugayı içinde eritildiğini belirtti.

    GÖKTEN TOW YAĞIYOR

    Ekim 2015'te Suudi Arabistan'ın desteklediği milis gruplara havadan attığı Amerikan yapımı tanksavar füze TOW'ların AQAP'ın faal olduğu cepheye bıraktığı medyaya yansımıştı. CNN, bu havadan atma skandalının gerçekleştiğini yerel yetkililere doğrulattığını, ama konuyla ilgili daha fazla araştırma yapma çabalarının engellendiğini ve ekibinin yerel hükümet tarafından taciz edildiğini duyurdu. Yerel aktivistlerin TOW'ların çoktan satılıp izinin kaybolduğunu söylediğini aktardı.

    KOALİSYONUN GÖZDESİ DEVLER TUGAYI

    Muhammed bin Selman ile Kral Selman
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    Suudi Arabistan'ın uydu görüntülerini inceleyen ABD'li uzmanlar: Veliaht Prens balistik füze fabrikası kuruyor
    Hudeyde'de ıskartaya çıkarılmış Amerikan askeri donanımlarının mezarlığına da giden CNN, buradan, aşırı muhafazakar Selefi milis grubu Alviyat el Amalika'nın (Devler Tugayı) Suudi koalisyonunun en desteklediği gruplardan biri olduğunun anlaşıldığını belirtti.

    En az 6 tane mayına dayanıklı ve pusuya karşı etkin koruma sağlayan zırhlı araç MRAP'ın üzerine Devler Tugayı amblemlerinin yapıştırıldığını, bunlardan birinde ABD'nin Teksas eyaletinin Beaumont kentinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gönderildiğine dair ihracat etiketi bile bulunduğunu, yani BAE tarafından Selefi milislere devredildiğini kaydetti. En az birinin seri numarasından ABD ordusunun en büyük zırhlı araç tedarikçisi Navistar tarafından üretildiği sonucuna vardı.

    ​CNN, haberle ilgili görüş almak için Suudi koalisyonuna pek çok başvuru yaptığını, ama yanıt alamadığını, BAE'den üst düzey bir yetkilinin de ABD silahlarını kullanım anlaşmasını ihlal ettiklerini kabul etmediğini aktardı.

    CNN'e Devler Tugayı'nın 'Yemen güçlerinin bir parçası' olduğunu söyleyen BAE'den üst düzey yetkili, grubun BAE'nin doğrudan kontrolü altında bulunduğunu, dolayısıyla elindeki donanımı da koalisyonun kolektif sahipliği altında gördüklerini dile getirdi.

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