'Pentagon'un raporu Suriye’de kalmak için bahane’

Pentagon'un 1 Ekim ile 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan müfettiş raporunda şu ifadelere yer verildi: "IŞİD, ABD birliklerinin ayrılmasını, ABD askeri personeline saldırılar örgütlemek için kullanabilir. Örgüt, bu olayları kontrolü altında bulundurduğu yayın organları üzerinden zafer gibi sunmaya çalışacaktır".
ISIS will claim victory over the US and is likely to regain territory as a result of President Donald Trump's decision to withdraw from Syria, according to a new report released Monday by the Pentagon's Inspector General https://t.co/negp5XBgbM pic.twitter.com/SWZoVwIHD4— CNN International (@cnni) 4 Şubat 2019
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nde görevli önde gelen bilim insanlarından Boris Dolgov, Pentagon'un söz konusu raporunun, son derece belirgin hedefler güttüğünü düşünüyor. Dolgov'a göre Washington böylelikle, Suriye topraklarında askeri varlığını koruma hedefini temellendirmeye çalışıyor.
‘IŞİD, SADECE KOALİSYONUNUN KONTROLÜ ALTINDAKİ BÖLGELERDE VEYA DİĞER DEVLETLERİN SORUMLU OLDUĞU YERLERDE YENİDEN ORTAYA ÇIKABİLİR'
Dolgov şöyle devam etti:
‘ABD'NİN SURİYE'DE KALMA AMACINI GİZLEMEK İÇİN KULLANILAN BAHANELER'
RT muhabirinin görüştüğü Dolgov, Pentagon müfettiş raporunun amacının açık olduğuna dikkat çekti. Dolgov, raporun amacının Suriye'deki durumu ‘Amerikan birliklerinin çıkması IŞİD'in faaliyetlerini provoke edebilirmiş, birliklerin çıkmasında acele etmemek gerekmiş, veya bir grup Amerikan askeri personelini burada tutmak zorunluymuş gibi yansıtmak' olduğunu belirtti ve ekledi: "Bunlar, ABD'nin Suriye'de kalma amacını gizlemek için kullanılan bahaneler".
‘BU RAPOR, İLERİDE BAŞKA KARARLAR ALMAK ÜZERE PENTAGON'UN VE BEYAZ SARAY'IN ELİNİ RAHATLATMAK İÇİN BİR İHTİYAÇ'
Bruter, şu ifadeleri kullandı:
"Bana kalırsa bu rapor, birliklerin Suriye'den çıkmasına etkide bulunma imkanına sahip olmak için bir ihtiyaç. Dün Trump, CBS ile mülakatında, ABD'nin Suriye'de ve Afganistan'dan birliklerini çekeceği gibi gerektiği takdirde geri de sokabileceğini açıkladı. Bu rapor, ileride başka kararlar almak üzere Pentagon'un ve Beyaz Saray'ın elini rahatlatmak için bir ihtiyaç. Her halükârda ABD, eğer IŞİD'in etkisini yeniden kazandığını kabul ederse, ‘Birliklerimizi geri gönderiyoruz' diyebilir. Bu seçenek Washington'ın şimdi başka bir karar vermesini gerektirmiyor, ancak her an bu konuya geri dönmesine imkan sağlıyor".
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)