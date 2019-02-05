'Pentagon'un raporu Suriye’de kalmak için bahane’

Pentagon, ABD birliklerinin çekilmesinden sonra bu bölgelerin IŞİD militanları tarafından ele geçirilme ihtimalini değerlendirdi. Pentagon’un ‘Özkararlılık-kararlılık’ operasyonuyla ilgili genel müfettiş raporunda, ABD kuvvetlerinin çekilmesinin ardından IŞİD’in daha önce kaybettiği topraklara tekrar dönebileceği görüşü yer aldı.

Pentagon'un 1 Ekim ile 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan müfettiş raporunda şu ifadelere yer verildi: "IŞİD, ABD birliklerinin ayrılmasını, ABD askeri personeline saldırılar örgütlemek için kullanabilir. Örgüt, bu olayları kontrolü altında bulundurduğu yayın organları üzerinden zafer gibi sunmaya çalışacaktır".

ISIS will claim victory over the US and is likely to regain territory as a result of President Donald Trump's decision to withdraw from Syria, according to a new report released Monday by the Pentagon's Inspector General https://t.co/negp5XBgbM pic.twitter.com/SWZoVwIHD4 — CNN International (@cnni) 4 Şubat 2019

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nde görevli önde gelen bilim insanlarından Boris Dolgov, Pentagon'un söz konusu raporunun, son derece belirgin hedefler güttüğünü düşünüyor. Dolgov'a göre Washington böylelikle, Suriye topraklarında askeri varlığını koruma hedefini temellendirmeye çalışıyor.

‘IŞİD, SADECE KOALİSYONUNUN KONTROLÜ ALTINDAKİ BÖLGELERDE VEYA DİĞER DEVLETLERİN SORUMLU OLDUĞU YERLERDE YENİDEN ORTAYA ÇIKABİLİR'

Dolgov şöyle devam etti:

"IŞİD'in eski bölgelerine geri dönebileceği, bir yıl içinde nüfuzunu yeniden tesis edebileceği iddiaları yanlıştır. IŞİD bunu yapamaz, zira Suriye ordusunun kontrolü altındaki bölgelerde IŞİD veya ilişkili gruplar bulunmuyor. Bunların kalıntıları, ABD liderliğindeki batı koalisyonunun kontrolü altındaki bölgelerde veya Türkiye'nin sorumlu olduğu İdlib bölgesinde faaliyet gösteriyorlar. IŞİD, askeri bir baskı olmazsa, Amerikan koalisyonunun kontrolü altındaki bölgelerde veya diğer devletlerin sorumlu olduğu yerlerde yeniden ortaya çıkabilir."

‘ABD'NİN SURİYE'DE KALMA AMACINI GİZLEMEK İÇİN KULLANILAN BAHANELER'

RT muhabirinin görüştüğü Dolgov, Pentagon müfettiş raporunun amacının açık olduğuna dikkat çekti. Dolgov, raporun amacının Suriye'deki durumu ‘Amerikan birliklerinin çıkması IŞİD'in faaliyetlerini provoke edebilirmiş, birliklerin çıkmasında acele etmemek gerekmiş, veya bir grup Amerikan askeri personelini burada tutmak zorunluymuş gibi yansıtmak' olduğunu belirtti ve ekledi: "Bunlar, ABD'nin Suriye'de kalma amacını gizlemek için kullanılan bahaneler".

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Suriye-Irak sınırında sıkışan IŞİD, İdlib'e kaçmak istiyor

Rus Uluslararası Beşeri-Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter de, ABD otoritelerinin birliklerini kendi menfaatleri gereği Suriye'ye göndermek için kendince bir tür izahatta bulunduğunu belirtti.

‘BU RAPOR, İLERİDE BAŞKA KARARLAR ALMAK ÜZERE PENTAGON'UN VE BEYAZ SARAY'IN ELİNİ RAHATLATMAK İÇİN BİR İHTİYAÇ'

Bruter, şu ifadeleri kullandı:

"Bana kalırsa bu rapor, birliklerin Suriye'den çıkmasına etkide bulunma imkanına sahip olmak için bir ihtiyaç. Dün Trump, CBS ile mülakatında, ABD'nin Suriye'de ve Afganistan'dan birliklerini çekeceği gibi gerektiği takdirde geri de sokabileceğini açıkladı. Bu rapor, ileride başka kararlar almak üzere Pentagon'un ve Beyaz Saray'ın elini rahatlatmak için bir ihtiyaç. Her halükârda ABD, eğer IŞİD'in etkisini yeniden kazandığını kabul ederse, ‘Birliklerimizi geri gönderiyoruz' diyebilir. Bu seçenek Washington'ın şimdi başka bir karar vermesini gerektirmiyor, ancak her an bu konuya geri dönmesine imkan sağlıyor".