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07:02 07 Şubat 2019
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    ABD'de gerçekleştirilen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı

    ABD öncülüğündeki koalisyondan bildiri: IŞİD'e karşı mücadele bitmedi

    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    Ortadoğu
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    ABD'de gerçekleştirilen IŞİD Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısının Sonuç Bildirgesinde, "IŞİD'in Suriye ve Irak'ta sahadaki varlığının yenilmesi önemli bir kilometre taşıdır, fakat bu, IŞİD'e karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor" vurgusu yapıldı.

    İran - bayrak
    © Flickr /
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, 79 ülkeden temsilcinin katıldığı ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantının ardından açıklanan Sonuç Bildirgesini yazılı açıklamayla duyurdu. Sonuç Bildirgesinde, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta neredeyse tamamen mağlup edilmesinden memnuniyet duyulduğu, fakat örgütün yeniden canlanmaması için gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

    Koalisyon üyesi ülkelerin IŞİD'e karşı verdiği mücadelede ciddi bir mesafe kat ettiğine vurgu yapılarak, sahada kazanılan mücadelenin diğer alanlarda da devam ettirileceği belirtildi. Açıklamada, "IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesi, Koalisyonun kolektif çabalarının ana amacı olmaya devam edecektir. Geçen yıl Irak ve Suriye'de IŞİD'in elindeki yerlerin temizlenmesi ve 7.7 milyon insanın IŞİD esaretinden kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

    'IŞİD SAHADA YENİLDİ AMA MÜCADELE BİTMEDİ'

    ABD'nin başını çektiği IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon
    © AP Photo / Vadim Ghirda
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    Irak güvenlik güçlerine ve Koalisyon ile birlikte Suriye'de IŞİD'le mücadele eden unsurlara teşekkür edilen bildirgede, "IŞİD'in internet üzerindeki etkisini yok ettik ve örgütün finans kaynakları üzerinde Koalisyon üyesi ülkelerin destekleri, BM Güvenlik Konseyinin kararları ve Suriye ile Irak'taki askeri operasyonlarla baskı kurduk." yorumu yapıldı.

    "IŞİD'in Suriye ve Irak'ta sahadaki varlığının yenilmesi önemli bir kilometre taşıdır, fakat bu, IŞİD'e karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor." ifadesine yer verilen bildirgede, söz konusu iki ülkede IŞİD'in kalıcı olarak mağlup edilmesi için yapılması gereken hala birçok iş olduğu kaydedildi.

    IRAK HÜKÜMETİNE ÖVGÜ

    IŞİD
    © AP Photo / Militant website via AP, File
    'ABD, teslim olan yüzlerce IŞİD'liyi kendi üssüne nakletti'
    Irak'ın IŞİD'le mücadelede gösterdiği çabaya vurgu yapılan açıklamada, Irak hükümetinin ve güvenlik güçlerinin bu kapsamdaki adımlarından övgüyle bahsedildi. IŞİD'in saklanmasının yanı sıra militanlarını ve silahlarını başka bölgelere göndermesini engellemek için Irak hükümetiyle çalışacakları belirtilen açıklamada, Irak'a terörle mücadele kapsamında askeri ve Irak halkına insani yardım konusunda da destek verileceği ifade edildi.

    Ayrıca açıklamada, "Koalisyon, BM Güvenlik Konseyinin 2254 numaralı kararı ve Cenevre'de varılan sonuç uyarınca Suriye'de siyasi geçişin sağlanmasına, tüm Suriyelilerin iradesini temsil eden kapsayıcı, mezhep eksenli olmayan bir hükümet kurulmasına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek verecektir" değerlendirmesi yapıldı.

    YAKALANAN IŞİD MENSUPLARI SORUNU

    Robert J. Palladino
    Twitter
    ABD'den Batılı ülkelere çağrı: Yakalanan IŞİD üyelerini alın
    Yakalanan IŞİD militanlarının oluşturduğu güvenlik ve yasal sorunların da ele alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu militanların bir kez daha savaşa dönmelerini ya da başka yerlere giderek terör faaliyetlerine karışmalarını engelleme konusunda beraber çalışmaya kararlı olunduğu vurgulandı. Bunun için de Koalisyon üyeleri arasında çift taraflı olarak INTERPOL gibi küresel ağlar aracılığıyla daha kolay ve hızlı bilgi paylaşımı yapılacağı kaydedildi.

    4 YENİ ÇALIŞMA GRUBU

    2019 yılında daha ziyade IŞİD'le askeri olmayan mücadeleye odaklanılacağı ifade edilen bildirgede, "Koalisyon üyeleri, mücadelenin bir sonraki adımını tartışmaya açacaktır. Bu durum, Suriye ve Irak'ta IŞİD'in yeniden canlanmasını engellemek adına önemli bir adım olabilir." değerlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda Çalışma Grupları kurulacağı kaydedilen bildirgede, bu grupların çalışmalarının Koalisyonun bundan sonraki istikametini de önemli ölçüde belirleyeceği vurgulandı.

    Açıklamada, 'Yabancı Terörist Savaşçılar', 'IŞİD-Karşıtı Finansman', 'İletişim' ve 'İstikrar' çalışma gruplarının kurulmasına karar verildiği ifade edildi.

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    Etiketler:
    ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, IŞİD, Suriye, Irak, ABD
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