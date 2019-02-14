Menbiç'in Avşariye kasabasına ulaşan Rus askeri polisi, ılımlı muhaliflere 1 kilometre uzaklıkta

RİA Novosti'de yer alan habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetine bağlı Menbiç kentinin kırsalındaki durumu izleyen Rus askeri polisi, devriye alanını genişletmeye devam ediyor. ılımlı muhaliflerin 1 km yakınına kadar ilerledi.
ABD'li ve Türk askerlerin yanı sıra Kürt güçlerin de bulunduğu bölgedeki yerel halk, Rus konvoyunun geçmesi halinde o gün çatışma yaşanmayacağına inanıyor.
Bu arada Rus askeri polisinin bölgelerine gelmesini isteyen Halep'in kuzeydoğusundaki yerleşimlerin sayısı giderek artıyor.
Rus askeri polisinin devriyeleri, YPG güçlerinin 2016'dan beri kontrol ettikleri Menbiç'ten çekilmesi sonrası 8 Ocak'ta başladı.
YPG, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararının alınmasından sonra, Türkiye'nin bölgeye harekat düzenleme ihtimaline karşı Şam'dan yardım istemiş, Suriye ordusu da Menbiç'e girip bölgenin kontrolünü devralmıştı.
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