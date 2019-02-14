Menbiç'in Avşariye kasabasına ulaşan Rus askeri polisi, ılımlı muhaliflere 1 kilometre uzaklıkta

Suriye'nin Menbiç kentinde ocak ayında devriyelere başlayan Rus askeri polisinin kent kırsalındaki, büyük oranda Kürtlerden oluşan Avşariye yerleşimine ulaştığı ve bölgedeki ılımlı muhaliflere 1 km'ye kadar yaklaştığı belirtildi.

RİA Novosti'de yer alan habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Halep vilayetine bağlı Menbiç kentinin kırsalındaki durumu izleyen Rus askeri polisi, devriye alanını genişletmeye devam ediyor. ılımlı muhaliflerin 1 km yakınına kadar ilerledi.

Suriye ordusunun kısa süre önce gözlem noktası kurduğu bölgede Rus askeri polisi, yerel halkın kanaat önderleriyle sık sık karşılaşıyor. Kanaat önderlerinin sözlerine göre yerel halk Rus askeri polisinin bölgedeki varlığına büyük oranda olumlu yaklaşıyor.

ABD'li ve Türk askerlerin yanı sıra Kürt güçlerin de bulunduğu bölgedeki yerel halk, Rus konvoyunun geçmesi halinde o gün çatışma yaşanmayacağına inanıyor.

Bu arada Rus askeri polisinin bölgelerine gelmesini isteyen Halep'in kuzeydoğusundaki yerleşimlerin sayısı giderek artıyor.

Rus askeri polisinin devriyeleri, YPG güçlerinin 2016'dan beri kontrol ettikleri Menbiç'ten çekilmesi sonrası 8 Ocak'ta başladı.

YPG, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararının alınmasından sonra, Türkiye'nin bölgeye harekat düzenleme ihtimaline karşı Şam'dan yardım istemiş, Suriye ordusu da Menbiç'e girip bölgenin kontrolünü devralmıştı.