Suriyeli vekil: Duma mizanseninde eli olanlar cezalandırılmalı

'ŞAM, SAHTE VİDEO SONUCU UĞRADIĞI ZARAR İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURACAK'
Suriyeli politikacı, "Şam, sahte video sonucu gördüğü zararın tazminatını almak için mahkemeye başvuracak. Bu video, Batı ülkelerinin Suriye'ye karşı eylemlerin temelini oluşturmuştu. Tüm hedeflere ulaşmamız pek mümkün görünmüyor ama en azından hak yerini bulur" dedi.
Batı ülkelerinin provokasyonlara ve yalan röportajlarına devam ettiğini dile getiren el-Zubi, "Beyaz Miğferler'in mali yardım almaya, yani İngiliz istihbaratının talimatlarına uygun olarak Suriye'ye karşı çalışmaya devam etmesi bunun en güzel delili. Buna hazırlıklı olmalıyız"
BATI, SURİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI
Delil olarak, Beyaz Miğferlerin çektiği bir video gösterilmişti. Bu videoda, kimyasal maddelerden etkilendiği iddia edilen çocuklar dahil Duma sakinlerinin doktorlardan yardım aldığı görülüyor.
Bu görüntüler yayınlandıktan 1 hafta sonra ABD, İngiltere ve Fransa, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) raporunu beklemeden Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti.
Şam ve Moskova, bu adımı sert bir dille eleştirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı yönündeki yalan haberlerle teröristlerin korunması ve dış müdahaleyi haklı gösterilmesinin amaçlandığını açıklamıştı.
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