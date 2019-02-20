Suriye'de IŞİD'in elinde kalan son köyden siviller tahliye edildi

IŞİD'in Suriye'de elindoe tuttuğu son köy olan Baghuz'dan sivilleri tahliye eden kamyonlar görüldü.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Trump'tan Avrupa'ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız

Cephe hattındaki gazeteciler, Baghuz'dan ayrılan, erkek, kadın ve çocuk dolu en az 15 araç gördü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bölgeyi kuşatan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), tahliye edilenler arasında IŞİD militanı olup olmadığını henüz bilmediklerini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, tüm sivillerin ve militanların Baghuz'dan ayrıldığını ve kendi kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre IŞİD militanlarının SDG'yle yapılan yoğun müzakerelerin ardından teslim olmayı kabul ettiğini belirtti.

BM, dün Baghuz'da mahsur kalan 200 ailenin akibetinden kaygılı olduğunu açıklamıştı.