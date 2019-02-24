Bin Selman, Washington büyükelçiliğine Prenses Rima'yı atadı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Prens Bin Selman, ülke dışında bulunan babası Kral Selman bin Abdülaziz adına yayımladığı üç kraliyet kararnamesiyle, kardeşi Prens Halid bin Selman'ın yerine Washington büyükelçiliğine Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud'u göreve getirdi.
عاجل 🔴#أمر_ملكي: تعين الأميرة #ريما_بنت_بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لـ #المملكة لدى #أمريكا بمرتبة وزير. #صهيلنا pic.twitter.com/3kvUCwx8HN— صهيل (@SaheelKSA) February 23, 2019
SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK
Halid bin Selman'ı görevden alarak Savunma Bakanı Yardımcılığı'na getiren Bin Selman, ayrıca Yemen'deki Husiler ile savaştan dolayı, Suudi Arabistan'ın güney sınırında görev yapan askerlere bir aylık mükafaat verilmesi talimatında bulundu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, bir zirveye katılmak üzere Mısır'da bulunuyor.
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