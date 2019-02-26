İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Zarif açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Zarif, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamıştı.