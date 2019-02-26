İranlı 150 vekilden Ruhani'ye 'Zarif'in istifasını kabul etme' çağrısı

Sputnik İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

Meclisteki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü ve reformist milletvekili Ali Necefi Hoşrudi, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerinin ekseriyetinin Zarif'in görevde kalmasını istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bu yönde bir mektup iletildiğini ifade etti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mustafa Kevakebiyan da Zarif'in görevde kalması için 150 milletvekilinden imza topladıklarını aktardı.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Zarif açıklaması

Öte yandan Zarif, bakanlık çalışanlarına istifa etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İran devlet ajansı IRNA'da yer alan habere göre Zarif, "Dışişleri bakanlığındaki tüm sevgili kardeşlerimin ve ülkenin temsilcilerinin ülke savunmasında görevlerini sürdürmelerine ve bu tür eylemlerden kaçınmalarına vurgu yapıyorum" dedi.

Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamayla Zarif'in istifa ettiğini doğrularken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.