Iraklı vekil: Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor

ABD'nin Irak'taki Ayn el-Asad üssünden IŞİD liderine destek sağlandığını iddia eden vekilin görüşüne göre ABD ordusu, "Irak'tan yabancı askerlerin çıkarılmasıyla ilgili tasarının kabul edileceği korkusu yüzünden" El-Bağdadi'ye destek veriyor.
Iraklı uzman Haukar el-Caf, Baghdad Today'e açıklamasında, halihazırda El-Bağdadi'nin Sarsar Gölü ve doğduğu Samarra şehri arasında bir yerde saklandığını ileri sürmüştü. Uzman, IŞİD liderinin Irak'ta güvende olması için yerel aşiretlerle bağlantılarından yararlandığını iddia etmişti.
ABD askerlerinin Irak topraklarından çıkarılmasını öngören tasarının önümüzdeki mart ayında oylamaya sunulması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)