Iraklı vekil: Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor

Iraklı milletvekili Hasan Salim, IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin ABD askerlerinin koruması altında Anbar çölünde istediği gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

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El-Nashra'nın aktardığına göre, Irak parlamentosunda Şii El-Sadikun bloğu vekili olan Hasan Salim, "IŞİD lideri El-Bağdadi, Anbar ilindeki çölün batısında Amerikan askerlerin koruması altında. El-Bağdadi, Amerikalıların koruması altında Irak ve Suriye arasında gidip geliyor" dedi.

ABD'nin Irak'taki Ayn el-Asad üssünden IŞİD liderine destek sağlandığını iddia eden vekilin görüşüne göre ABD ordusu, "Irak'tan yabancı askerlerin çıkarılmasıyla ilgili tasarının kabul edileceği korkusu yüzünden" El-Bağdadi'ye destek veriyor.

Iraklı uzman Haukar el-Caf, Baghdad Today'e açıklamasında, halihazırda El-Bağdadi'nin Sarsar Gölü ve doğduğu Samarra şehri arasında bir yerde saklandığını ileri sürmüştü. Uzman, IŞİD liderinin Irak'ta güvende olması için yerel aşiretlerle bağlantılarından yararlandığını iddia etmişti.

ABD askerlerinin Irak topraklarından çıkarılmasını öngören tasarının önümüzdeki mart ayında oylamaya sunulması bekleniyor.