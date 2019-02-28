BM Soruşturma Komisyonu'nun Gazze raporu: İsrail, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanabilir

'UCM'YE HAVALE EDİLMELİ'
Komisyon, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in raporun bulgularını BM'ye bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile paylaşması gerektiğini belirtti. UCM, daha önce İsrail'in Gazze'ye yönelik 2015 operasyonundaki insan hakları ihlallerine dair önsoruşturma açmıştı.
'TEHDİT OLUŞTURMAYAN SİVİLLER'
"İsrail güvenlik güçleri vuruldukları sırada başkalarının ölümü ve yaralanmasına yakın tehdit oluşturmayan ve çatışmalara doğrudan katılmayan Filistinli göstericileri öldürdü ve sakatladı."
ÇOCUKLAR, GAZETECİLER, SAĞLIK GÖREVLİLERİ
Uluslararası insan hakları yasaları ihlal edilerek öldürülenler arasında 35 çocuk ve görevlerini net şekilde gösteren işaretler taşıyan 2 gazeteci ike 3 sağlık görevlisinin olduğunun altı çizildi.
Öldürülen Filistinlilerin 183'ünün gerçek mermilerle yaşamını yitirdiği, yine 6106 Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığına dikkat çekildi.
KOMİSYON BAŞKANI: İSRAİL DERHAL SORUŞTURMALI
30 Mart-31 Aralık 2018 dönemiyle ilgili BM soruşturma raporu, İsrail'in kurbanları ve mezalimin tanıklarıyla yapılan yüzlarca mülakata, tıbbi raporlara, video, İHA görüntüleri ve fotoğraflardan oluşan görsel kanıtlara dayanıyor.
Komisyona başkanlık eden Arjantinli hukuk uzmanı Santiago Canton, "İsrail'in ihlallerinin bazıları savaş suçu ya da insan haklığa karşı suç oluşturabilir. İsrail tarafından derhal soruşturulması gerekmektedir" dedi.
İsrail Dışişleri Sözcüsü, raporu incelemelerinin ardından açıklama yapacaklarını söyledi.
İsrail ve Mısır'ın ablukası altında yaşadığı Gazze'de her cuma 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adı altında düzenlenen protestolar, ablukanın kalkması ya da en azından hafiletilmesi ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tanınmasına yönelik feryadı dünyaya duyurmaya çalışıyor.
Pek çok ülkenin 'terörist' listesindeki Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki 2 milyonluk nüfusun çoğunluğu, 1948'te İsrail kurulduğunda yurtlarından olan devletsiz Filistinlilerin çocukları ve torunlarından oluşuyor.
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