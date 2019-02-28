BM Soruşturma Komisyonu'nun Gazze raporu: İsrail, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağımsız komisyon tarafından sunulan raporda, 30 Mart-31 Aralık 2018 arasında Gazze'deki protestolara müdahale eden İsrail güvenlik güçlerinin 189 Filistinliyi öldürüp binlercesini yaralayarak savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemiş olabileceği belirtildi.

BM Soruşturma Komisyonu, Gazze'de protesto düzenleyen Filistinlilerin öldürülmesinden sorumlu olanların keskin nişancılar ve komutanlar dahil olmak üzere kimlikleriyle ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu da duyurdu.

'UCM'YE HAVALE EDİLMELİ'

Komisyon, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in raporun bulgularını BM'ye bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile paylaşması gerektiğini belirtti. UCM, daha önce İsrail'in Gazze'ye yönelik 2015 operasyonundaki insan hakları ihlallerine dair önsoruşturma açmıştı.

'TEHDİT OLUŞTURMAYAN SİVİLLER'

BM soruşturmacılarının raporunda şu vurguya yer verildi:

"İsrail güvenlik güçleri vuruldukları sırada başkalarının ölümü ve yaralanmasına yakın tehdit oluşturmayan ve çatışmalara doğrudan katılmayan Filistinli göstericileri öldürdü ve sakatladı."

ÇOCUKLAR, GAZETECİLER, SAĞLIK GÖREVLİLERİ

Uluslararası insan hakları yasaları ihlal edilerek öldürülenler arasında 35 çocuk ve görevlerini net şekilde gösteren işaretler taşıyan 2 gazeteci ike 3 sağlık görevlisinin olduğunun altı çizildi.

Öldürülen Filistinlilerin 183'ünün gerçek mermilerle yaşamını yitirdiği, yine 6106 Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığına dikkat çekildi.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo Netanyahu: Hamas Filistinlileri zorla sınıra yollamasaydı hiçbir şey olmazdı İsrail hükümeti güvenlik güçlerinin öldürücü ateşini, sınır ihlallerini ve militanların sınırdan sızıp saldırı düzenlemelerini önleme amacıyla gerekçelendiriyordu.

KOMİSYON BAŞKANI: İSRAİL DERHAL SORUŞTURMALI

30 Mart-31 Aralık 2018 dönemiyle ilgili BM soruşturma raporu, İsrail'in kurbanları ve mezalimin tanıklarıyla yapılan yüzlarca mülakata, tıbbi raporlara, video, İHA görüntüleri ve fotoğraflardan oluşan görsel kanıtlara dayanıyor.

Komisyona başkanlık eden Arjantinli hukuk uzmanı Santiago Canton, "İsrail'in ihlallerinin bazıları savaş suçu ya da insan haklığa karşı suç oluşturabilir. İsrail tarafından derhal soruşturulması gerekmektedir" dedi.

İsrail Dışişleri Sözcüsü, raporu incelemelerinin ardından açıklama yapacaklarını söyledi.

© REUTERS / Kobi Gideon/Courtesy of Government Press Office Kushner, Filistinli mültecileri 'ortadan kaldırma' çabasında

İsrail ve Mısır'ın ablukası altında yaşadığı Gazze'de her cuma 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adı altında düzenlenen protestolar, ablukanın kalkması ya da en azından hafiletilmesi ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının tanınmasına yönelik feryadı dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Pek çok ülkenin 'terörist' listesindeki Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki 2 milyonluk nüfusun çoğunluğu, 1948'te İsrail kurulduğunda yurtlarından olan devletsiz Filistinlilerin çocukları ve torunlarından oluşuyor.