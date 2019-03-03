Hindistan'da Kalaşnikov tüfeklerini üretecek fabrikanın açılışı yapıldı

Rusya Federal Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Başkanı Dmitriy Şugayev, Moskova ve Yeni Delhi'nin bugün Hindistan'ın Korwa kentinde Kalaşnikov tüfeklerini üretecek bir fabrikanın açılışını yaptığını duyurdu.

Basın mensuplarına konuyla ilgili bilgi aktaran Şugayev, Rusya ve Hindistan'ın bugün Kalaşnikov otomatik tüfeklerinin üretileceği fabrikanın açılışını yaptığını, proje kapsamında 700 binden fazla silah üretileceğini ve üretimin tamamen yerelleştirileceğini aktardı.

Rus yetkili, "Bugün Hindistan'ın Korwa kentinde bir silah tesisinde, daha önce en üst düzeyde varılan anlaşmalar ve hükümetler arasında imzalanan anlaşma uyarınca AK-203 otomatik tüfeklerinin üretimini yapacak fabrikanın açılışı yapıldı" diye konuştu.

Proje kapsamında üretimin etaplar halinde tamamen yerelleştirilerek, 700 binin üzerinde otomatik tüfeğin üretilmesinin planlandığını söyleyen Şugayev, sözlerine şöyle devam etti:

"Rus ve Hint uzmanların koordineli çalışmaları sayesinde dünyanın en ünlü ateşli silah markasının en yeni otomatik silahlarının üretimini Hindistan'da organize etmek mümkün oldu. Bu ülkelerimizin arasındaki güveni ve teknoloji alanındaki işbirliğinin en hassas konularında dahi ilişkilerimizin özel olduğunu gösteriyor."