Rukban’da 300 yeni mezar tespit edildi

Elde edilen uydu görüntülerinin, sığınmacıların yaşam koşullarını gözler önüne serdiği kaydedilen açıklamada, kamptaki birçok yapının geçici ve kış mevsimine uygun olmadığı, sığınmacıların bir kısmının da tenteler altında yaşamak zorunda bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Kampın içinde sağlıksız koşullar gelişiyor. Çöplükler konutlara yakın yerlerde bulunuyor. Gıda depoları ve yemekhaneler yok. Yiyecek ve diğer ürünlerin değiş tokuşu, militanların kontrolündeki küçük pazarlarda yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kampın siper ve çitle çevrili olduğunu belirterek, "ABD kontrolündeki yerli gruplar, kamptan kimsenin çıkmasına izin vermiyor" dedi.

Rukban'ın, uzun zamandır ‘kamp' statüsünü kaybederek rehinelerin zorla tutulduğu bir rezervasyona dönüştüğünü vurgulayan bakanlık, kampın güneyinde hemen çitin dışında 300 yeni mezarın tespit edildiğini kaydetti.