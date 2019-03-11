Yeni Şafak: Bağdadi ABD gözetiminde tutuluyor, 140 IŞİD üyesine sahte pasaport verildi

"ABD yeni DEAŞ komplosuna hazırlanıyor" denilen haberde, CIA'in yakaladığı IŞİD militanlarını PKK'nın Haseke ve El Hol ve Rukba'da bulunan toplanma noktaları yerine kendi gizli toplama merkezi bulunan Ebu Haşem'e götürdüğü aktarıldı. Haberde ayrıca, "Pentagon unsurları tarafından korunan bölgelerde belirlenen özel isimlerin sorgusu gerçekleştiriliyor" ifadeleri kullanıldı.
CIA tarafından oluşturulan sorgu noktalarının aynı zamanda İsrail, Fransız ve İngiliz gizli servisi mensuplarınca da ziyaret edildiği belirtilirken, kamplarda belirlenen bazı isimlere sahte kimlik ve pasaport düzenlenerek Irak üzerinden bölgeden çıkışlarının sağlandığı kaydedildi.
#YeniŞafakManşet— Yeni Şafak (@yenisafak) 11 Mart 2019
Gazetemizin 11.03.2019 tarihli birinci sayfası: CIA’DEN DEAŞ’A SAHTE PASAPORThttps://t.co/V9v5OJU0Hh pic.twitter.com/xUOyK7u0Tl
Öte yandan haberde, teslim olan militanlardan bazılarının ise keyfi nedenlerden dolayı öldürüldüğü bildirildi.
'BAĞDADİ ABD ZIRHLISINDA GÖRÜNTÜLENDİ'
Yeni Şafak'ın aktardığı bilgilere göre ayrıca, 'örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin Amerika'nın gözetiminde hareket ettiği ortaya çıktı.'
Bağdadi'nin ABD zırhlı aracı içinde fotoğrafını yayınlayan Yeni Şafak, söz konusu fotoğrafın Baguz'daki saldırılardan kaçan IŞİD militanları taragfından da doğrulandığını aktardı.
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