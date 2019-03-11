Yeni Şafak: Bağdadi ABD gözetiminde tutuluyor, 140 IŞİD üyesine sahte pasaport verildi

Yeni Şafak, ABD'nin şu ana kadar PKK'ya ait kamplarda 2 bin IŞİD'liyi sorguladığını ve bunlardan 140'ına sahte pasaport verdiğini aktardı. Gazete ayrıca, Ebu Bekir el Bağdadi'nin IŞİD üyeleri tarafından doğrulanan ve ABD zırhlısının içinde görüldüğü bir fotoğrafını yayınlayarak örgüt liderinin ABD gözetiminde tutulduğunu öne sürdü.

Suriye'de bulunan Deyr ez Zor'un Kesra, Biseyra, El Omar ve Suvar bölgelerini askeri bölge ilan eden CIA'in, bölgede kurduğu sorgu istasyonunda 2 bin IŞİD üyesini sorguladığını söyleyen Yeni Şafak, sorgulanan militanların 149'ına sahte pasaport verildiği ve militanların 'Amerika'nın gizli planları için' Irak üzerinde bölge dışına çıkarıldığını söyledi.

"ABD yeni DEAŞ komplosuna hazırlanıyor" denilen haberde, CIA'in yakaladığı IŞİD militanlarını PKK'nın Haseke ve El Hol ve Rukba'da bulunan toplanma noktaları yerine kendi gizli toplama merkezi bulunan Ebu Haşem'e götürdüğü aktarıldı. Haberde ayrıca, "Pentagon unsurları tarafından korunan bölgelerde belirlenen özel isimlerin sorgusu gerçekleştiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

CIA tarafından oluşturulan sorgu noktalarının aynı zamanda İsrail, Fransız ve İngiliz gizli servisi mensuplarınca da ziyaret edildiği belirtilirken, kamplarda belirlenen bazı isimlere sahte kimlik ve pasaport düzenlenerek Irak üzerinden bölgeden çıkışlarının sağlandığı kaydedildi.

​Öte yandan haberde, teslim olan militanlardan bazılarının ise keyfi nedenlerden dolayı öldürüldüğü bildirildi.

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ABD'nin 'bölge halkına da IŞİD'li muamelesi yaptığının' öne sürüldüğü haberde ayrıca, ABD'nin bölge halkından bugüne kadar 45 kişi öldürdüğü, 5 tondan gazla altın ile 25 milyon doların ise ABD ve PKK'lılar tarafından teslim alındığı iddia edildi.

'BAĞDADİ ABD ZIRHLISINDA GÖRÜNTÜLENDİ'

Yeni Şafak'ın aktardığı bilgilere göre ayrıca, 'örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin Amerika'nın gözetiminde hareket ettiği ortaya çıktı.'

Bağdadi'nin ABD zırhlı aracı içinde fotoğrafını yayınlayan Yeni Şafak, söz konusu fotoğrafın Baguz'daki saldırılardan kaçan IŞİD militanları taragfından da doğrulandığını aktardı.