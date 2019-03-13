Netanyahu, Erdoğan’ı Kürtlere soykırım uygulamakla suçladı

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan, on binlerce siyasi muhalifi cezaevine atan, Kürtlere soykırım uygulayan ve Kuzey Kıbrıs’ı işgal eden bir diktatör ve bana, İsrail devletine, İsrail ordusuna demokrasi ve savaş etiği hakkında öğütler veriyor. Şaka gibi” diye yazdı.

İsrail lideri, “O sadece bizden tüm dinlere ve insan haklarına saygıyı öğrenebilir” diye ekledi.

It’s best that he doesn’t get involved with Jerusalem, our capital for 3,000 years. Erdogan can only learn from us how to respect every religion and protect human rights. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 13, 2019

​