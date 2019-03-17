SANA: Koalisyonun Deyr ez-Zor’daki saldırısında 10 sivil öldü

SANA, ABD öncülüğündeki koalisyonun bombardımanında Baghuz yerleşim biriminde 10 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

Habere göre, ölenler arasında çocuklar da bulunuyor.

El Baguz IŞİD'in Suriye'deki son mukavemet noktası. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) IŞİD'e karşı mücadelede yardım bahanesiyle düzenli olarak Deyr ez-Zor bölgesindeki kasaba ve köyleri bombalıyor. Koalisyonun hava saldırılarında şimdiye kadar çok sayıda sivil hayatını kaybetti.