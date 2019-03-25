‘360’dan fazla sığınmacı Rukban kampından ayrılarak Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeye ulaştı’

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, 360’dan fazla sığınmacının Rukban kampından ayrılarak Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeye ulaştığı, bu kişilere gerekli yardımın sağlandığı belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Rukban kampından ayrılarak Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeye ulaşan 360’dan fazla sığınmacıya gerekli yardımın sağlandığını açıkladı.

Kupçişin, “23 Mart’ta Celeb geçiş kontrol noktasından Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kontrolündeki topraklara Rukban kampından 360’dan fazla sığınmacı giriş yaptı. Kendilerine gerekli kalifiye yardımlar yapıldı, yemek ve konaklama sağlandı” diye konuştu.

İnsani felaketin önlenmesi için sığınmacıların Tanf bölgesinden sürekli ikamet yerlerine dönebilmeleri amacıyla Celeb koridoruyla mobil geçiş kontrol noktasının devreye alındığını hatırlatan Kupçişin, Suriye yönetiminin sığınmacıların güvenliğini ve belge yenileme kolaylığı garantisi verdiğini kaydetti.

Önümüzdeki salı günü Rusya ve Suriye’nin sığınmacıların geri dönmeleri ile ilgili koordinasyon merkezlerinin Celeb noktasında bir araya gelerek ABD, Ürdün ve uluslararası insani yardım kuruluşları temsilcilerinin de davet edildiği Rukban kampının etaplar halinde tasfiye edilmesi konusunda toplantı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde militanların Suriye’nin Hama, Halep ve Lazkiye eyaletlerinde ateş ettikleri kaydedildi.

Merkez, Suriye Devlet Başkanı'nın sığınmacılar ve silahlı oluşumların eski mensupları da dâhil olmak üzere askerlik görevini ifa etmekten kaçınan kişilere yönelik af kararnamesinden dün itibarıyla 57 bin 120 kişinin faydalandığını kaydetti.