‘360’dan fazla sığınmacı Rukban kampından ayrılarak Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeye ulaştı’

Kupçişin, “23 Mart’ta Celeb geçiş kontrol noktasından Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kontrolündeki topraklara Rukban kampından 360’dan fazla sığınmacı giriş yaptı. Kendilerine gerekli kalifiye yardımlar yapıldı, yemek ve konaklama sağlandı” diye konuştu.
İnsani felaketin önlenmesi için sığınmacıların Tanf bölgesinden sürekli ikamet yerlerine dönebilmeleri amacıyla Celeb koridoruyla mobil geçiş kontrol noktasının devreye alındığını hatırlatan Kupçişin, Suriye yönetiminin sığınmacıların güvenliğini ve belge yenileme kolaylığı garantisi verdiğini kaydetti.
Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde militanların Suriye’nin Hama, Halep ve Lazkiye eyaletlerinde ateş ettikleri kaydedildi.
Merkez, Suriye Devlet Başkanı'nın sığınmacılar ve silahlı oluşumların eski mensupları da dâhil olmak üzere askerlik görevini ifa etmekten kaçınan kişilere yönelik af kararnamesinden dün itibarıyla 57 bin 120 kişinin faydalandığını kaydetti.
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