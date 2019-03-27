BM, Rus-Türk devriyesinin İdlib’teki gerilimi önlemeye yardımcı olmasını umuyor

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan DiCarlo, "Bir süre önce ilan edilen Rusya ve Türkiye'nin ortak devriye faaliyetinin, Suriye'nin kuzeybatısındaki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye yardımcı olacağı umudumuzu dile getiriyoruz" dedi.
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
DiCarlo, "Ayrıca tarafları, İdlib konusunda varılan anlaşmayı yürürlükte tutmaya devam etmeye çağırıyoruz" diye ekledi.
Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Rusya ile birlikte ortak devriyelerin başladığını duyurmuştu.
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