Suriye: İsrail, Halep'e füze saldısı gerçekleştirdi

Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Halep bölgesine füzelerle saldırdığını, birkaç füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

© REUTERS / Ronen Zvulun İsrail tankının açtığı ateş Suriye'de hastaneyi yerle bir etti

Suriye devlet haber ajansı, ülkenin hava savunmasının İsrail'in Halep bölgesine yönelik füze saldırısını püskürttüğünü aktardı. Haberde, Halep kentine yönelik gönderilen birkaç füzenin vurulduğu havada vurularak durdurulduğu ifade edildi.

Suriye devlet televizyonu, saldırı sonucu Halep kentinin tümünde elektriklerin kesildiğini belirtti.

Halep'teki halk güçleri, saldırının hedefinde Halep Havalimanı, Cibrin kasabası ve Şeyh Nacar Sanayi Bölgesi'nin olduğunu bildirdi.

Ikhbariya televizyonu da saldırıda ölü veya yaralıların olmadığını, sadece maddi zararın oluştuğunu aktardı.