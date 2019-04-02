İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yaptırımları sel felaketine müdahale etmeyi engelliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinde yaşanan sel felaketinde ABD yaptırımları nedeniyle bazı bölgelere yardım ulaştırmakta zorlandıklarını belirtti. Zarif, "Bu sadece ekonomik bir savaş değil, aynı zamanda ekonomik terörizmdir" dedi.

© AP Photo / Amin Berenjkar/Mehr News Agency İran'daki sel felaketinin bilançosu 5 eyalette 170 milyon dolar

Cevad Zarif, ABD yaptırımlarının, İran'aki sel felaketinde zarar gören yerlere yeterli yardımın ulaştırılamamasına neden olduğunu savundu.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Trump'ın azami yaptırım siyaseti, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve Uluslararası Adalet Divanı hükmünün açık bir ihlalidir. ABD yaptırımları, İran Kızılayının benzeri görülmemiş sel felaketinde zarar gören bölgelere yardım ulaştırmasına engel teşkil etmiştir. Acil yardım helikopterlerinin satışına yaptırım uygulanması bu duruma bir örnektir. Bu sadece ekonomik bir savaş değil, aynı zamanda ekonomik terörizmdir"

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanaklar nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurdu ve 46 kişi yaşamını yitirdi.

.@realDonaldTrump ‘s "maximum pressure"—flouting UNSC Res 2231 & ICJ ruling—is impeding aid efforts by #IranianRedCrescent to all communities devastated by unprecedented floods. Blocked equipment includes relief choppers: This isn't just economic warfare; it's economic TERRORISM. pic.twitter.com/EEKTMiXLEi — Javad Zarif (@JZarif) 1 Nisan 2019

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