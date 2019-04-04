İran’daki sel felaketinde ölü sayısı 62’ye yükseldi

© AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yaptırımları sel felaketine müdahale etmeyi engelliyor

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, İran'da şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ülke genelinde 62 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Halidi, "Şiraz'da 22, Gülistan eyaletinde 7, Mazenderan eyaletinde 5, Kuzey Horasan eyaletinde 3, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde 3 ve Loristan eyaletinde 5 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

İran'ın güney eyaletlerinde etkisini sürdüren sel felaketinde yaralı sayısının 478 olduğunu açıklayan Sözcü Halidi, 19 kişinin henüz müşahade altında tutulduğunu aktardı. İran Meteoroloji Kurumu önümüzdeki günler için Kum, Simnan, Gülistan ve Kirmanşah için sel uyarısında bulunurken Huzistan eyaleti için sel tehdidinin devam ettiğini belirtti.