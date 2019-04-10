Oğul Kaşıkçı: Henüz tazminat konuşmadık, tüm Suudilerin koruyucusu Veliaht Prens neylerse güzel eyler

© AFP 2019 / Ozan Köse Washington Post: Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın çocuklarına kan parası

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın iki oğlundan biri olan Salah, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. ABD'nin Washington Post gazetesinin kraliyet ailesinden yüklü kan parası aldıklarına dair haberini yalanlayan Salah Kaşıkçı, cinayet emrini verdiğine dair pek çok işaret bulunan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan (MbS) "İki kutsal caminin vasisi, tüm Suudilerin koruyucusu, insaniyeti sahip olduğu yüksek ahlak değerlerinden gelmektedir" diye söz etti.

Babasını 'saygın gazeteci ve yurtsever Suudi vatandaşı' diye niteleyen Salah Kaşıkçı, "Mirasını karalama ve nifak tohumları atmaya yönelik son girişimler, fenalık ve ahlaksızlıktır" çıkışını yaparak şöyle devam etti:

© REUTERS / Bandar Algaloud/Suudi Kraliyet Sarayı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar

"İki kutsal caminin vasisi Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, tüm Suudilerin koruyucusu olarak sayılmakta ve saygı görmektedir. Kendilerinin cömertlik ve insaniyet adına yaptıkları, sahip oldukları yüksek ahlak değerlerinden gelir, bir suç ya da skandalı kabul etmelerinden değil. Biz Cemal Kaşıkçı'nın ailesi olarak ebeveynlerimiz tarafından iyilik yapıldığında inkar etmek değil teşekkür etmek üzere yetiştirildik."

'DAVA KAPSAMINDA UZLAŞMA GÖRÜŞMESİ HİÇ YAPMADIK'

"Vakayla ilgili ortaya çıkanları bilme arzusunu anlıyoruz ve yasal olarak onanıp izin verildiğinde gelişmeleri paylaşacağız. Dava kapsamında daha önce hiçbir şekilde (tazminat üzerinde) uzlaşma konusunun görüşülmediğini ve halihazırda da böyle bir görüşme yapılmadığını vurgulamak istiyoruz. Bu suçu işleyenlerin ve müdahil olanların hepsi adalete teslim edilecektir ve cezalandırılacaktır."

'KANITLARI YARGIYA ULAŞTIRIN'

Salah Kaşıkçı, kendilerinden başka Kaşıkçı ailesi adına konuşmakla yetkilendirilmiş bilgi kaynağı olmadığını duyurdu.

Vakayla ilgili bilgisi olan herkesin kendileriyle iletişime geçmesi ve elinde herhangi bir delil ya da bilgi olanların yargıya ulaştırması çağrısı da yaptı.

'MİLYONLARCA DOLARLIK EVLER' İDDİASI

Washington Post, Suudi kraliyetinin Kaşıkçı'nın çocuklarına milyonlarca dolarlık evler verdiği, evlerin Cidde'de bulunduğu ve her birinin değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu ve her ay 10'ar bin dolar ödeme yaptığını iddia etmişti. Kaşıkçı'nın iki kızı ve iki oğlu var.