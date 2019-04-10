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    Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah addresses his supporters during a rare public appearance at an Ashoura ceremony in Beirut's southern suburbs November 3, 2014

    Nasrallah: ABD bir ümmetin tümünü eziyor, daha sonra topraklarını savunanları terörist ilan ediyor

    © REUTERS / Khalil Hassan
    Ortadoğu
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    Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO), terör örgütleri listesine alma kararını kınadı.

    Kasım Süleymani (en sağda) ve diğer İran Devrim Muhafızları komutanları
    © Fotoğraf : Twitter/IRNA
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    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah tarafından düzenlenen "Direnişçi Yaralı Günü" etkinliğinde konuşan Nasrallah, ABD'nin DMO'yu terör listesine alma kararına sert tepki gösterdi.

    ABD yönetiminin bir ülkenin askeri kurumunu terör listesine almakla bir ilke imza attığını söyleyen Nasrallah, "ABD yönetimi aklı, kültürü ve eylemleriyle teröristtir. Hiroşima katliamıyla öne çıkan bu teröriste karşı dik duracağız." ifadelerini kullandı.

    Washington'ın bu adımını "ahmakça" nitelendiren ve DMO'daki dostlarının yanında yer aldıklarını söyleyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin DMO ve Hizbullah'ı terör listesine alması, zayıf olduğumuzu değil güçlü olduğumuzu kanıtlıyor. DMO, çatışma alanlarında en güçlü ve etkili unsur olduğundan dolayı hedef alınmıştır. Aslında ABD'nin bu kararı, yenilme ve umudunu kaybetmenin arkasından gelen bir tepkidir. ABD, terörist İsrail ve kolaylık sağladığı terör grupları için bir ümmetin tümünü eziyor, daha sonra topraklarını savunanları ise terörist ilan ediyor."

    'TEPKİSİZ KALMAYACAĞIZ'

    Kendilerinin bu karara karşı tepkisiz kalmayacaklarını dile getiren Nasrallah, ABD'nin "Lübnan'da fitne yaymaya teşvik" politikalarını sürdürdüğünü öne sürdü.

    Lübnan'daki siyasi müttefiklerine yönelik halihazırda herhangi bir yaptırımı öngörmediklerini ancak Washington'da bu yönde çabalayan birilerin olduğunu ifade eden Nasrallah, siyasi müttefiklerinin yaptırımlara maruz kalacağına ilişkin iddialarla gözdağı verilmeye çalışıldığını belirtti.

    ABD'NİN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALMASI

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    ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.

    Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verilmişti.

    İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

    Devrim Muhafızları Ordusu İran'daki 1979 devrimi sonrasında rejimi korumak amacıyla kurulmuştu. Ülkedeki en güçlü askeri yapı olduğu kabul edilen DMO, iç ve dış siyasette oldukça baskın olmasının yanı sıra ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde tutuyor.

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    Etiketler:
    terör listesi, Devrim Muhafızları Ordusu, Hasan Nasrallah, İran, ABD, İsrail, Lübnan
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