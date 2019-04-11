Guterres: Libya'daki mültecilerin durumundan özellikle endişe duyuyorum

© REUTERS / Francois Lenoir NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Libya'daki mevcut durumdan derin endişe duyuyoruz

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki durumun son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Libya'da taraflar arasında ciddi diyalog ve siyasi görüşmelerin başlaması gerektiğini ancak bunun çatışmalar devam ederken gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade eden Guterres, çatışmalara bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, "Libya'da çatışmaların arasında sıkışıp kalan göçmen ve mültecilerin durumundan özellikle endişe duyuyorum" dedi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.