Suriye'de Rusya, Türkiye ve İran'ın yardımıyla esir takası yapıldı

Suriye hükümeti ile muhalif silahlı grupların; Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğuyla esir takası gerçekleştirdiği belirtildi.

© AFP 2019 / GEORGE OURFALIAN Halep'te esir değişimi yapıldı

Rusya'nın Suriye'deki çatışan tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileri, 'Halep yakınlarındaki Tadif şehrinde muhalif silahlı grupların elindeki dokuz Suriye vatandaşının, yasadışı silahlı grupların üyesi olan dokuz kişi ile takas edildiğini' söyledi.

Takasın Rusya, Türkiye ve İran'ın savunma bakanlıklarının temsilcilerinin katılımıyla ve Astana süreci kapsamında oluşturulan çalışma grubunun çabaları sayesinde organize edilebildiği belirtildi.

Ayrıca esir takası esnasında Suriye Kızılayı ve BM'nin Şam'daki temsilcilerinin gözlemci olarak bulunduğu kaydedildi.