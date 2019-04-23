Özgürlüğüne kavuşan Suriyeli asker: Militanlar bize köpek gibi, hatta daha kötü davrandı

Şam'dan Muhammed Kapşe, "Bir ay önce esir düştüm, asker olduğum için bu süre boyunca beni ciddi şekilde dövdüler. Militanlar bize köpek gibi hatta daha kötü şekilde davrandı" dedi.

© REUTERS / Ammar Abdullah/File Photo Suriye'de Rusya, Türkiye ve İran'ın yardımıyla esir takası yapıldı

Esirlerin arasında askeri görev sırasında ele geçirilen ve 2 yıl tutsak kalan Rian Cacan adlı kadın asker de vardı.

Cacan, "Hapishanede sağlığımı kaybettim. 2 yıl boyunca birçok kez öldüm ve dirildim! İlk başlarda beni çok kötü dövüyorlardı. Bir oğlum. Suriye ordusunu çok seviyorum ve göreve dönmeme izin verirlerse, çok mutlu olurum. İzin vermezlerse, oğlumu büyütürüm. Şu anda bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'deki çatışan tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileri, 'Halep yakınlarındaki Tadif şehrinde muhalif silahlı grupların elindeki dokuz Suriye vatandaşının, yasadışı silahlı grupların üyesi olan dokuz kişi ile takas edildiğini' söylemişti.

Takasın Rusya, Türkiye ve İran'ın savunma bakanlıklarının temsilcilerinin katılımıyla ve Astana süreci kapsamında oluşturulan çalışma grubunun çabaları sayesinde organize edilebildiği belirtilmişti.