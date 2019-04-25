Rusya: Beyaz Miğferler Suriye’de yeni kimyasal provokasyonlar hazırlıyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, Suriye’de Beyaz Miğferler’in kimyasal silahla yeni provokasyonlar için hazırlıklar yaptığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Safronkov, “Beyaz Miğferler adlı sahte insani örgüt, Suriye’nin meşru yönetimini kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla yeni provokasyonlar için hazırlıkları sürdürüyor” dedi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, bugün yaptığı açıklamada yabancı medya organlarının çalışanlarının, Hama bölgesinde 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanması sonucu bir ailenin ölümü'nü gösteren bir mizansen çekim gerçekleştirdiğini belirtmişti