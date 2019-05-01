DSG: 5 binden fazla yabancı IŞİD militanı ele geçirdik, ülkeler vatandaşlarını alsın

Yaklaşık 5 bin yabancı IŞİD militanını ele geçirdiklerini söyleyen YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Bassem Saker, diğer ülkelere militanların ülkelerine dönmelerini sağlama çağrısı yaptı.

Rusya'nın resmi haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Saker, şubat ayına kadar cezaevlerinde yaklaşık bin militan bulunduğunu, Baguz saldırısından sonra bu sayısının birkaç kat arttığını belirtti.

Saker, "Baguz saldırısı sonrası şu an itibarıyla yaklaşık 5 bin militan cezaevinde. Yaklaşık 70 bin militan ve aile bireyleri de kampta. Tüm ülkeleri vatandaşlarını almaya çağırıyoruz. Hiç kimse militanları almak istemiyor" dedi.

Militanları cezaevlerinde tutmanın tehlikeli olduğunu savunan Saker, "Bu bir tehdit. Örneğin Türkiye saldırdığında, militanlardan cezaevlerinden çıkacak ve tüm dünya için tehdit oluşturacak" diye konuştu.

Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.