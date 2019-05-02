Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne saldırı girişimi püskürtüldü

Kupçişin, “Kal’at el-Mudik ve Bab Atika yerleşimleri yakınlarındaki mevzileri bulunan yasadışı silahlı oluşumlar, 2 Mayıs günü Hmeymim hava üssüne yeni bir saldırı girişiminde bulundu” diye açıkladı.

Saldırının başarıyla püskürtüldüğünü kaydeden Merkez Başkanı, Rus askerlerin ve üsteki tesislerin zarar görmediğini bildirdi.

Daha önce militanların son bir ay içerisinde 12 kez Hmeymim hava üssüne saldırı girişiminde bulunduğu açıklanmıştı. Saldırılarda çok namlulu roketatarlarla insansız hava araçları kullanılıyor.