Rusya: Suriye ordusu ile birlikte Türkiye ile koordinasyonla İdlib’deki teröristlere saldırılarımız sürüyor

İdlib’de büyük çapta bir operasyonun planlanıp planlanmadığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Verşinin “Suriye hükümet güçleri ile birlikte teröristlerin saldırılarına karşılık veriyoruz” dedi.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
İdlib’deki operasyonlarda Türkiye ile koordine olunduğunu belirten Verşinin, Suriye anayasası komitesi kurulması yönünde de gerçek bir ilerleme gördüklerini ifade etti.
Verşinin Suriye’deki insani duruma yönelik BMGK toplantısının da bu ay sonunda planlandığı bilgisini verdi.
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