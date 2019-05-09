Rusya: Suriye ordusu ile birlikte Türkiye ile koordinasyonla İdlib’deki teröristlere saldırılarımız sürüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya’nın Suriye güçleri ile birlikte İdlib’deki teröristlere saldırılarına devam ettiğini, eylemlerin Türkiye ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

İdlib’de büyük çapta bir operasyonun planlanıp planlanmadığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Verşinin “Suriye hükümet güçleri ile birlikte teröristlerin saldırılarına karşılık veriyoruz” dedi.

İdlib’deki operasyonlarda Türkiye ile koordine olunduğunu belirten Verşinin, Suriye anayasası komitesi kurulması yönünde de gerçek bir ilerleme gördüklerini ifade etti.

Verşinin Suriye’deki insani duruma yönelik BMGK toplantısının da bu ay sonunda planlandığı bilgisini verdi.