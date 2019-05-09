Bağdat'ta intihar saldırısı: 7 kişi hayatını kaybetti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesine bağlı El-Cemile semtinde bulunan çarşıda bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Daha önce yapılan açıklamada El-Cemile semtinde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Bağdat'ta son aylarda terör ve saldırılardan uzak bir istikrar ortamı hakimdi.