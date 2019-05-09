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23:40 09 Mayıs 2019
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    Mescid-i Aksa

    İsrail Kudüs'ü ziyarete gelen 4 Türk öğrenciyi ülkeye almadı

    © AFP 2019 / AHMAD GHARABLI
    Ortadoğu
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    İsrail makamları, Kudüs'ü ziyarete gelen üniversite öğrencisi 4 Türk vatandaşını, vizeleri olmasına rağmen uzun süren bir sorgudan geçirdikten sonra sınır dışı etti.

    İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na kişisel olarak başvurarak vizelerini alan Türk öğrenciler Ömer Faruk Balta, Alim Purtul, Numan Aydın ve Recep Hocaoğlu, dün akşam geldikleri Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail istihbaratınca gözaltına alındıktan sonra bu sabah sınır dışı edildi.

    Mescid-i Aksa
    © AFP 2019 / THOMAS COEX
    İsrail Kudüs'ü ziyarete giden 90 Türk vatandaşını ülkeye almadı

    Sınır dışı edilen öğrencilerden Ömer Faruk Balta yaptığı açıklamada, "Dün saat 22.00'de Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanına iniş yaptık. Havalimanındaki pasaport kontrolleri esnasında, hiçbir sebep yokken ve belgelerimizin tamamı kontrole hazırken, bir anda kendimizi sorgu odasına götürülürken bulduk ve o esnada pasaportlarımıza da el konuldu." dedi.

    Saatler süren sorguya maruz kaldıklarını ve hiçbir sebep olmaksızın bekletildiklerini anlatan Balta, "Akıbetimizin ne olacağına dair tek bir kelime edilmezken, defalarca tekrarlanan sorulara, yer yer sert müdahalelere ve tavırlara maruz kaldık. Eşyalarla beraber üzerimiz defalarca arandı." diye konuştu. 

    Balta, vizelerine iptal mührü vurularak bu sabah ülkeden sınır dışı edildiklerine dikkati çekerek şunları söyledi: "Belgelerimizin tastamam olmasına, vizelerimizde herhangi bir sıkıntı bulunmamasına ve diğer şartların da uygun olmasına rağmen bizlere bu muamelelerde bulunulması, Kudüs'ün Müslümanlardan arındırılması ve Müslümanların gündeminden düşürülmesi projesinin bir parçası olduğunu tahmin ediyoruz."

    Seyahat amaçlarının tamamen turistik olduğunu ve tek niyetlerinin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ile Kudüs ve El Halil'i ziyaret etmek olduğunu vurgulayan Balta, "Kesinlikle provokatif harekette bulunmadık. Tek amacımız Kudüs'ü görmek idi. Ancak İsrail'in katı tutumu, bunun önüne geçti" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Türkiye-İsrail İlişkileri, Öğrenci, Türkiye, Kudüs, İsrail
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