Rusya: Militanlar Lazkiye’de dört yerleşime ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, yaptığı basın açıklamasında, yasadışı silahlı oluşumların son 24 saat içinde Lazkiye eyaletinin 4 yerleşiminde ateşkesi ihlal ettiklerinin saptandığını açıkladı.

Kupçişin, "Ateşkes anlaşmasına rağmen Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateşkes ihlallerine devam ediliyor. İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde son 24 saat içinde Lazkiye'nin Safsafa (3), Cubb-ez-Zarur, Dahar-ebu-Esad ve Nahşebba yerleşimlerine ateş açıldığı saptandı" ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Kupçişin, Suriye Devlet Başkanı'nın sığınmacılar ve silahlı oluşumların eski mensupları da dâhil olmak üzere askerlik görevini ifa etmekten kaçınan kişilere yönelik af kararnamesinden dün itibarıyla 57 bin 925 Suriyelinin yararlandığına dikkat çekti.

Rus general, merkezin yasadışı silahlı oluşumların komutanlarına silahlı provokasyonlardan vazgeçerek, kontrollerinde olan bölgelerde barışçıl çözüm yolunda adım atmaları çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.