'Suudi Arabistan, üç İslam alimini ramazandan sonra idam edecek' iddiası

İngiltere merkezli ‘Middle East Eye’ adlı haber sitesi tarafından ortaya atılan iddia, iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırıldı. Buna göre Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin ramazandan sonra idam edileceği öne sürüldü.

Saudi to execute three scholars after Ramadan#SaudiArabia is likely to execute three renowned scholars after the holy #fasting month of #Ramadan on charges of expressing political and social views that differed from those of the kingdom’s rulers.#stlblues #instagramdown pic.twitter.com/fv5pd6Fr34 — thevoiceofresistance (@thevoiceofresi1) 22 Mayıs 2019

'İNFAZ GECİKTİRİLMEYECEK'

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI BM İnsan Hakları Konseyi ilk kez Suudi Arabistan'a karşı açık tavır aldı

​İki ayrı hükümet kaynağı, Riyad'da özel bir ceza mahkemesinde yargılanan sanıkların belirsiz bir tarihe ertelenen duruşmayı beklediğini ve bu duruşmadan idam kararı çıkar çıkmaz infazın çok geciktirilmeyeceğini öne sürdü.

Bu üç isim arasından en çok öne çıkanlardan Sünni alim Selman el-Avde, ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınıyor. Avde'ye, ‘terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler ile işbirliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma’ gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, CIA’ye göre Suudi yetkililer tarafından öldürülmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı suçlamıştı.

İnsan haklarına yönelik eleştirilerin odağında olan Suudi Arabistan'da Selman'ın siyaset sahnesinde aktif rol üstlenmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Suudi Arabistan'da geçen ay ‘terör örgütü kurmak ve düşmanla işbirliği yapmak’ suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.