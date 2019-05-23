Rus hava savunma sistemleri, teröristlerin Hmeymim'e bir saldırısını daha püskürttü

Rusya'nın hava savunma sistemlerinin, Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e bir terörist saldırılarını daha püskürttüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerin Rus hava üssü Hmeymim'e dört roket fırlattığı, roketlerinin her birinin Rus hava savunma sistemleri tarafından saptanıp imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamaya göre, militanların roketleri fırlatmak için kullandığı silah sistemi ise Rus hava güçlerinin düzenlediği bir saldırı ile yok edildi. Hava saldırısında doğrudan bu sistemin hedef alındığı da belirtildi.

Hmeymim üssüne teröristlerin saldırı girişimleri bu sıralar sıklaştı. Bu saldırıların birçoğu İdlib'deki teröristler tarafından düzenlenmişti.

Bunların yanında Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Suriye'deki teröristlerin insansız hava araçları ile Hama'nın kuzeybatısında yer alan bir elektrik santraline de saldırı düzenlediği kaydedildi. Saldırı nedeniyle elektrik santralinin ‘hafifçe zarar gördüğü’ ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının birinin, Suriye ordusu tarafından imha edildiği de paylaşılan bilgiler arasında.